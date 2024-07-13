Швеция закрыла дело о взрывах на «Северных потоках»

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Швеция не смогла найти виновных в диверсии на нитках газопровода «Северный поток», поэтому следствие прекратило дело. Об этом изданию Time заявил шведский премьер Ульф Кристерссон. По его словам, все случилось в экономической зоне страны, и расследование было официальным.
«Оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи. — Прим. ред.) заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», — сказал Кристерссон.
Вместе с тем политик не рассказал ни о каких конкретных результатах. Прокуратура Швеции заявила о завершении следствия в феврале, объяснив, что дело не в королевской юрисдикции. Там отметили, что его передали Германии.
Секретарь Совбеза РФ Юрий Коков замечал, что решение Стокгольма было ожидаемым, поскольку цель изначально была скрыть реальные обстоятельства и заказчиков теракта.
Взрывы на нитях «Северного потока» произошли в конце сентября 2022 года.
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