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Слуцкий: Запад не отправит своих солдат на СВО по просьбе Зеленского

18 октября 2024, 06:01

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Запад не согласится отправить своих солдат на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ), несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, комментируя недавние заявления украинского лидера. По его словам, призывы Зеленского отправить войска НАТО для пополнения рядов ВСУ не найдут отклика среди западных союзников.

«Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима», — отметил Слуцкий.


Ранее Зеленский во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал страны альянса к подготовке бригад для участия в боевых действиях против России. Он также заверил, что приложит все усилия для интеграции Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не говорил о намерениях создавать ядерное оружие, страна его не разрабатывает,. Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

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#зеленский
Военные эксперты заявили о переломном моменте в боях за Курскую область
18 октября 2024, 05:58

Военные эксперты считают, что в ходе боевых действий в Курской области наступает переломный момент. По их мнению, успехи российских войск, наряду с ухудшением погодных условий, начали значительно сказываться на позициях украинской армии.
«Перелом на курском направлении очевиден. Противник испытывает серьезные трудности, особенно с началом сезона непогоды. Однако ВСУ продолжают свои действия, пытаясь дотянуть до выборов президента США, хотя это вряд ли что-то изменит», — отметил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Эксперт также подчеркнул, что за два месяца боевых действий в Курской области было уничтожено столько солдат противника, что потери сопоставимы с пятью-шестью полноценными бригадами.

Военный аналитик Андрей Кошкин поддержал это мнение, отметив успехи российского контрнаступления. По словам Кошкина, украинские войска испытывают нехватку материальных средств и топлива, что значительно ухудшает их боеспособность.

«Сжатие кольца вокруг ВСУ продолжается. Большая часть их бронетехники уже уничтожена, солдаты вынуждены передвигаться пешком», — заявил он.
Ранее стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области — села Старая Сорочина и деревни Александрия, что также указывает на значительные успехи российских войск.

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#сша
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#мнение
#солдаты
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Ганчев сообщил о подтягивании резервов ВСУ в Харьковской области
Ганчев: ВСУ восполняют потери в Харьковской области
18 октября 2024, 05:28

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы на харьковском направлении.

«Интенсивность боев в самых горячих точках Харьковской области, включая Волчанское и Липцевское направления, продолжается. Тем не менее, ВСУ продолжают подтягивать свои резервы и ротация осуществляется, поскольку у них достаточно большие потери, которые они стараются восполнять», — отметил Ганчев в интервью РИА Новости.
Эти действия свидетельствуют о продолжающейся напряженной обстановке в регионе и о том, что украинская сторона предпринимает усилия для поддержания своих боевых возможностей на передовой.

Ранее сообщалось, что Руслан Тагеев, сотрудник районного ТЦК Киевской области, который сдался в плен российским военным, заявил, что оказался на передовой обманом со стороны своего командира. В интервью корреспонденту РИА Новости он рассказал, что командир роты убеждал его и сослуживцев, что они не будут участвовать в боевых действиях.

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#новости
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Пленный сотрудник ТЦК рассказал о том, как попал на передовую
Пленный сотрудник ТЦК Тагеев попал на передовую обманом
18 октября 2024, 05:14

Руслан Тагеев, сотрудник районного ТЦК Киевской области, который сдался в плен российским военным, заявил, что оказался на передовой обманом со стороны своего командира.
В интервью корреспонденту РИА Новости он рассказал, что командир роты убеждал его и сослуживцев, что они не будут участвовать в боевых действиях.

«Я шел с мыслями… Командир сказал: "Пацаны, надо просто выйти, потому что там ребята сидят по двадцать с лишним дней". Мне стало жалко их. Он уверял, что у нас не боевые позиции, и мы просто будем наблюдать», — поделился Тагеев.
Однако на самом деле их группа оказалась в ситуации, которая резко отличалась от обещанного. Тагеев рассказал, что ночью они зашли на позиции, которые в итоге оказались обычной ямой. Утром их атаковали российские войска, и он сдался в плен.

Он служил в броварском РТЦК с начала специальной военной операции в 2022 году до 3 сентября 2024 года, когда, несмотря на проблемы со здоровьем, его отправили в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В начале сентября Тагеев получил приказ о ротации, чтобы заменить своих сослуживцев на передовых позициях под Покровском.

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#операции
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#новости
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Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой Запада
18 октября 2024, 03:19

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, предупредил, что размещение ядерного оружия на Украине станет серьезной ошибкой Запада и приведет к глобальной угрозе безопасности.
Рогов отметил, что такие действия могут поставить под удар не только Россию, но и европейские страны, потому что усугубят напряженность в регионе.

«Размещение ядерного оружия на территориях, контролируемых режимом Зеленского, — это не просто ошибка, это шаг, который может ввергнуть мир в непредсказуемый конфликт. Запад должен осознать опасность и пересмотреть свою политику, пока еще не поздно», — заявил Рогов РИА Новости.
Он также подчеркнул, что без активного участия и поддержки со стороны западных стран Киев не сможет быстро создать ядерное оружие. По его мнению, пока еще есть шанс избежать ядерной эскалации, если международное сообщество сделает шаг назад и предотвратит опасные действия Украины.

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#рогов
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Германия поставит Украине более четырёх тысяч дронов и управляемые ракеты
ФРГ поставит Украине управляемые ракеты AIM-9L и беспилотники
17 октября 2024, 21:12

Фото: iStock/alzay

Германия собирается поставить Украине управляемые ракеты AIM-9L, четыре тысячи ударных и более 300 разведывательных беспилотников. Об этом заявили в Кабмине ФРГ.
Киев получит от Берлина 361 разведывательный дрон Songbird и четыре тысячи ударных беспилотников. Также готовятся к поставке две радиолокационные станции TRML-4D, 42 тысячи снарядов калибра 40 мм и зимняя одежда для бойцов ВСУ.

Отмечается, что правительство Германии спустя месяц внесло изменения в перечень уже переданных Украине вооружений. В нём числятся по одной системе ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, 8 танков Leopard с комплектом боеприпасов, две БМП, несколько самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

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#ракета
#беспилотник
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Зеленский сделал заявление о планах создания ядерного оружия на Украине
Зеленский: Киев никогда не говорил о подготовке к созданию ядерного оружия
17 октября 2024, 20:47

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не говорил о намерениях создавать ядерное оружие, страна его не разрабатывает,. Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее в этот день немецкая газета Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружения, заявила, что Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против ВС РФ. Это произойдёт в случае отказа Запада принять страну в НАТО.

Зеленский подчеркнул, что страна никогда не указывала на планы по разработке и производству ядерного вооружения.

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#вооружения
#всу
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ВС РФ за сутки освободили больше десяти жителей приграничья Курской области
ВС РФ за сутки освободили 14 жителей приграничья Курской области
17 октября 2024, 20:06

Фото: iStock/N-sky

ВС РФ за минувшие сутки освободили более десяти жителей приграничных районов Курской области. Об этом пресс-служба правительства региона написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в четверг подразделениям российских войск удалось освободить 14 жителей курского приграничья, которые оказались на временно контролируемых ВСУ территориях. Из них шесть человек освободили в Кореневском районе, по три жителя в Глушковском и Большесолдатском районах и ещё двоих граждан спасли в Суджанском районе области.

Также стало известно о возвращении российскими войсками контроля над населёнными пунктами Старая Сорочина и Александрия в Курской области.

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#вс рф
#курская область
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#военные
#всу
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Наёмник из США Ребар стал фигурантом уголовного дела за преступления под Курском
17 октября 2024, 19:59

Фото: istockphoto/e-crow

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наёмника Дэниела Бернарда Ребара за преступления, совершённые им на территории Курской области.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве уточнили, что следователи принимают необходимые меры для установления местонахождения фигуранта и его сообщников, а также для выяснения всех обстоятельств совершённых ими преступлений.

Американца заочно подозревают в наёмничестве, совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство, незаконном пересечении госграницы РФ, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти, а также в совершении ряда иных преступлений.

Отмечается, что Ребар, будучи наёмником, в составе ВСУ вторгся на территорию российского региона и с целью устрашения гражданского населения совершал убийства мирных жителей и осуществлял угрозу убийством в их отношении.

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#ск рф
#всу
#курская область
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Трое российских бойцов 39 дней находились в окружении ВСУ под Курском
17 октября 2024, 19:30

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Трое бойцов ВС РФ провели в окружении ВСУ в Курской области 39 дней. Об этом рассказал депутат Тюменской областной думы, спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко на открытии третьего потока обучения инструкторов на базе тюменского центра «Воин».
Он подчеркнул, что всё это время они держали оборону, проводили разведку, передавали данные о нахождении подразделений ВСУ в штаб. Одним из военных, попавших в окружение, оказался житель Тюменской области. Его начали искать больше двух месяцев назад. Спустя 70 дней оба бойца были найдены. Им удалось передать свои координаты, по которым на них вышла поисковая группа.

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#вс рф
#курская область
#военные
#спасение
#сво
#тюмень
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