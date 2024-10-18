Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Запад не согласится отправить своих солдат на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ), несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, комментируя недавние заявления украинского лидера. По его словам, призывы Зеленского отправить войска НАТО для пополнения рядов ВСУ не найдут отклика среди западных союзников.
Ранее Зеленский во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал страны альянса к подготовке бригад для участия в боевых действиях против России. Он также заверил, что приложит все усилия для интеграции Украины в НАТО.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не говорил о намерениях создавать ядерное оружие, страна его не разрабатывает,. Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
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«Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима», — отметил Слуцкий.
Ранее Зеленский во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал страны альянса к подготовке бригад для участия в боевых действиях против России. Он также заверил, что приложит все усилия для интеграции Украины в НАТО.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не говорил о намерениях создавать ядерное оружие, страна его не разрабатывает,. Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
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Елена Перлова