Си Цзиньпин: Китай не забудет о бомбардировке НАТО посольства КНР в Белграде

Фото: сайт Кремля
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет помнить про атаку НАТО на китайское посольство в Белграде в 1999 году. Об этом информирует Politika.
Китайский лидер сообщил, что двадцать пять лет назад Североатлантический альянс совершил атаку по посольству Китая в Югославии. Погибли три китайских журналиста — Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жена Чжу Ин.
Си Цзиньпин отметил, что Китай никогда не допустит повторения подобной трагедии. Председатель КНР заключил, что дружба Китая и Сербии, которая «скреплена кровью», останется в общей памяти народов двух государств.
Ранее сообщалось, что Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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Си Цзиньпин отметил, что Китай никогда не допустит повторения подобной трагедии. Председатель КНР заключил, что дружба Китая и Сербии, которая «скреплена кровью», останется в общей памяти народов двух государств.
Ранее сообщалось, что Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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Екатерина Коршунова