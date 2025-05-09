Си Цзиньпин: Китаю и России необходимо быть друзьями, закаленными, как сталь

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)
По словам председателя КНР Си Цзиньпина, Китаю и России необходимо оставаться друзьями, закаленными, как сталь. Об этом сообщает МИД КНР.
«Необходимо поддерживать дружбу из поколения в поколение и быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь», — цитирует ведомство слова Си Цзиньпина.
Глава страны отметил, что дружба между странами закалилась кровью и огнем, благодаря чему РФ и КНР имеют прочный фундамент для развития отношений. Помимо этого народы России и Китая 80 лет назад объединили усилия для борьбы с милитаризмом и нацизмом, что вписало незабываемую главу в историю.
Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Москву в среду. На следующий день между китайским главой и президентом РФ Владимиром Путиным прошли переговоры на высшем уровне. По итогу стороны приняли решение углубить партнерство и взаимодействие между государствами.
Читайте также:
Китай и Россия достигнут новых высот в контексте сотрудничества двух стран
Си Цзиньпин: необходимо устранить коренные причины кризиса на Украине
Пентагон: ядерный арсенал Китая превышает 600 боеголовок
Иван Мусатов