Стало известно, чем закончился визит Энтони Блинкена в Китай

Фото: сайт Госдепартамента США
В пятницу завершил трехдневную поездку в Китай государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Как пишет «КоммерсантЪ», одной из главных задач американской дипломатии было добиться от Пекина отказа от содействия РФ в развитии ее военно-промышленного комплекса.
Перед визитом Блинкена в КНР 24–26 апреля из Вашингтона постоянно звучали заявления по поводу того, что возмущает США в поведении Китая и как они намерены с этим бороться.
После пяти с половиной часов переговоров Блинкен заявил, что разговор с Ван И вышел «обстоятельным и конструктивным». Стороны в том числе обсудили Тайвань, Южно-Китайское море и другие вопросы.
После разговора с Ван И Энтони Блинкена ждала встреча с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном и краткая беседа с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил глава КНР, обе страны должны быть партнерами, а не соперниками.
За два дня до визита Блинкена в КНР Госдепартамент США выпустил свой ежегодный доклад о соблюдении прав человека в странах мира, где Китай обвинили в «геноциде и других нарушениях прав человека в отношении уйгуров». В КНР заявили, что это «политическая ложь и идеологическая предвзятость».
В целом же попытка отговорить КНР в содействии Москве была объявлена главной задачей приезда Блинкена. В Пекине уже не раз сообщили, что украинский вопрос не должен становиться проблемой между Пекином и Вашингтоном.
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Перед визитом Блинкена в КНР 24–26 апреля из Вашингтона постоянно звучали заявления по поводу того, что возмущает США в поведении Китая и как они намерены с этим бороться.
После пяти с половиной часов переговоров Блинкен заявил, что разговор с Ван И вышел «обстоятельным и конструктивным». Стороны в том числе обсудили Тайвань, Южно-Китайское море и другие вопросы.
После разговора с Ван И Энтони Блинкена ждала встреча с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном и краткая беседа с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил глава КНР, обе страны должны быть партнерами, а не соперниками.
За два дня до визита Блинкена в КНР Госдепартамент США выпустил свой ежегодный доклад о соблюдении прав человека в странах мира, где Китай обвинили в «геноциде и других нарушениях прав человека в отношении уйгуров». В КНР заявили, что это «политическая ложь и идеологическая предвзятость».
В целом же попытка отговорить КНР в содействии Москве была объявлена главной задачей приезда Блинкена. В Пекине уже не раз сообщили, что украинский вопрос не должен становиться проблемой между Пекином и Вашингтоном.
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Алёна Самарева