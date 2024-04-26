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Стало известно, чем закончился визит Энтони Блинкена в Китай

26 апреля 2024, 22:54
Фото: сайт Госдепартамента США

Фото: сайт Госдепартамента США

В пятницу завершил трехдневную поездку в Китай государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Как пишет «КоммерсантЪ», одной из главных задач американской дипломатии было добиться от Пекина отказа от содействия РФ в развитии ее военно-промышленного комплекса.

Перед визитом Блинкена в КНР 24–26 апреля из Вашингтона постоянно звучали заявления по поводу того, что возмущает США в поведении Китая и как они намерены с этим бороться.



После пяти с половиной часов переговоров Блинкен заявил, что разговор с Ван И вышел «обстоятельным и конструктивным». Стороны в том числе обсудили Тайвань, Южно-Китайское море и другие вопросы.

После разговора с Ван И Энтони Блинкена ждала встреча с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном и краткая беседа с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил глава КНР, обе страны должны быть партнерами, а не соперниками.

За два дня до визита Блинкена в КНР Госдепартамент США выпустил свой ежегодный доклад о соблюдении прав человека в странах мира, где Китай обвинили в «геноциде и других нарушениях прав человека в отношении уйгуров». В КНР заявили, что это «политическая ложь и идеологическая предвзятость».

В целом же попытка отговорить КНР в содействии Москве была объявлена главной задачей приезда Блинкена. В Пекине уже не раз сообщили, что украинский вопрос не должен становиться проблемой между Пекином и Вашингтоном.

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#сша
#китай
#переговоры
Байден рассказал, как «валял дурака» в юридической школе
Байден заявил, что не относился к процессу обучения в юридической школе серьезно
26 апреля 2024, 20:36

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден 26 апреля признался, что во времена своего обучения в юридической школе он не уделял этому процессу достаточного внимания и «валял дурака».
«Я валял дурака в юридической школе... Я не относился к этому достаточно серьезно», — сказал президент в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.
Байден также отметил, что учебники приобрел только к середине первого семестра.

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#китай
#проект
#интервью
#байден
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Связанный с ЧВК «Вагнер» британец обвиняется в серии поджогов в Лондоне
26 апреля 2024, 19:49

Фото: istockphoto/Ben185

Английские полицейские задержали 20-летнего гражданина Великобритании Дилана Эрла, связанного с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Он обвиняется в финансировании и организации серии поджогов в интересах России.
Как сообщили в Королевской прокурорской службе (CPS) Великобритании, Эрл предположительно участвовал в деятельности, направленной против предприятий, связанных с Украиной. Уточняется, что он планировал поджог коммерческой недвижимости в Лондоне в марте 2024 года.

Помимо этого, британская прокуратура заявила ещё о пяти подозреваемых по делу о «поджоге при отягчающих обстоятельствах». Также им предъявляются обвинения в «получении материальной выгоды от иностранной разведки». О каких именно предприятиях идёт речь, как и о сфере их деятельности, не сообщается.

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#прокуратура
#поджог
#великобритания
#вагнер
#украина
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В Бельгии отказались следовать указу Путина об активах
Минфин Бельгии отказал в содействии по указу Путина о заблокированных активах
26 апреля 2024, 19:35

Фото: iStock/macky_ch

Министерство финансов Бельгии отказывается участвовать в процессе обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. Анонимный источник подчеркнул, что указы президента России Владимира Путина не обладают юридической силой в Европе.
Он также добавил, что единственную юридическую силу в ЕС имеют европейские нормативные акты о финансовых санкциях, которые не предусматривают обмена.

Позиция Министерства финансов Бельгии имеет особое значение, поскольку это регулятор для депозитария Euroclear, где заблокирована основная часть российских активов.

Ранее депозитарий Clearstream из Люксембурга также отказался сотрудничать в выполнении нескольких российских указов, направленных на разблокировку активов.

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#евро
#санкции
#чехия
#ес
#бельгия
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Офицер Дэвис: США не будут автоматически защищать страны НАТО в случае нападения
26 апреля 2024, 19:25

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский президент Джозеф Байден заявил, что у Штатов не будет выбора, кроме вступления в войну, в случае атаки на союзника по НАТО. Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис считает, что глава Белого дома неправильно трактует пятую статью устава альянса о коллективном ответе на нападение.
Как пояснил отставной военный в своём YouTube-канале, согласно этой статье, нападение на кого-либо из союзников действительно рассматривается как нападение на всех членов Североатлантического альянса. Однако каждое государство самостоятельно решает, отвечает ли её национальным интересам отправка войск или вооружений в зону военных действий.

Подполковник Дэвис подчеркнул, что пятая статья устава альянса вовсе не предусматривает автоматического вступления в конфликт. США, в частности, в первую очередь будут ориентироваться на свою конституцию. Только Конгресс вправе принять решение, стоит ли объявлять войну или нет, заключил эксперт.

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#сша
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#джозеф байден
#нато
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Польша хочет пододвинуть систему ПРО к Калининградской области
26 апреля 2024, 18:53

Фото: iStock/delray77

МИД Польши предлагает Западу пододвинуть систему противоракетной обороны к Калининградской области.
Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, отвечая на вопросы подписчиков соцсети Х в профиле партии «Гражданская платформа».

По его словам, Польша может дать свою территорию, радары и другие элементы, а от Запада требуется «то, что они делают лучше всего». В сумме это имело бы экономическую и военную пользу. В итоге Польша была бы в безопасности, добавил он.

Калининградскую область Сикорский назвал «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».
Глава Польши Анджей Дуда заявил в понедельник, что власти страны хотят разместить на своей территории ядерное оружие США.

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#польша
#россия
#ядерное оружие
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Живущие за рубежом молдаване смогут голосовать на выборах по почте
26 апреля 2024, 18:22

Фото: iStock/oliviaelisa92

Парламент Молдавии принял закон о почтовом голосовании на выборах.
Сообщение об этом опубликовано на сайте законодательного органа страны. Теперь граждане Молдавии, живущие за рубежом, смогут голосовать на выборах с помощью почты.

Изначально предполагалось, что право голосовать по почте получат только живущие в США и Канаде граждане, а ко второму чтению в список включили Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию.

Как утверждается в сообщении, голосование по почте будет не доступно в странах, где не соблюдаются международные стандарты проведения справедливых выборов.

По сообщениям оппозиционной партии, таким образом власти Молдавии пытаются сфальсифицировать предстоящие президентские выборы.

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#молдова
#голосование
#почта
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Путин поддержал выдвижение Беглова на новый губернаторский срок
26 апреля 2024, 18:20

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на новый губернаторский срок. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
«Спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах губернатора Петербурга. Он сказал: "Да, безусловно, я поддерживаю, но это, прежде всего, выбор жителей"», — отметил Беглов.
Глава города добавил, что уже принял решение идти на выборы губернатора Санкт-Петербурга.

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#поддержка
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Зеленский снял с должности командующего ВСУ
Командующий силами поддержки ВСУ Яковец ушел в отставку
26 апреля 2024, 18:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца и назначил главой администрации государственной специальной службы транспорта. Соответствующие указы размещены на сайте офиса главы государства.
«Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего сил поддержки Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Сообщается, что следующим указом он был назначен главой администрации государственной специальной службы транспорта. Его предшественник ушел в отставку.

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Свой пост Данилов занимал с 2019 года. Аналитики считают, что президент Украины уволил Данилова из-за его необдуманных и резких заявлений о трагедии в «Крокус Сити Холле». Новым секретарем СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко, возглавлявший ранее Службу внешней разведки (СВР).

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#зеленский
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Военный эксперт Баранец прокомментировал учения НАТО у границ России
Военный эксперт Баранец: Учения НАТО у границ РФ могут спровоцировать конфликт
26 апреля 2024, 17:31

Фото: istockphoto/Serhej Calka

В Финляндии началась серия военных учений с задействованием сил НАТО, часть манёвров которых пройдёт в непосредственной близости от российской границы. Такие действия вооружённых сил альянса могут представлять опасность для российского Северо-Запада, в частности, для Санкт-Петербурга.
Об этом в интервью Общественной Службе Новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Известно, что в манёврах примут участие военнослужащие из Эстонии, Латвии, США, Великобритании и самой Финляндии — в общей сложности около 93 тысяч человек. Эксперт назвал такую численность группировки довольно существенной. За ней следует внимательнейшим образом наблюдать, считает Баранец.

«Надо бы нам держать ушки на макушке», — образно выразился военный специалист.

Он подчеркнул, что любые учения, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, не сулят нам ничего хорошего. У таких «тренировочных» манёвров есть неприятная особенность перерастать в эскалацию, так что российским военным следует быть очень бдительными, продолжил эксперт. Поскольку Россия только начала формировать группировку, которая будет дислоцироваться у российско-финской границы, тем более следует уделить внимание таким масштабным учениям Североатлантического альянса, заключил Виктор Баранец.

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