Путин в Китае проведет переговоры с Си Цзиньпином, Вучичем и лидерами Азии
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай проведет серию двусторонних встреч с лидерами государств. В его графике значатся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Сербии Александром Вучичем, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьером Пакистана Шахбазом Шарифом.
По данным ТАСС, рабочий день российского лидера начнется с участия в трехстороннем саммите с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Мероприятие такого формата состоится впервые за три года.
После этого запланирована отдельная подробная беседа с Си Цзиньпином. Лидеры России и Китая будут общаться как с участием делегаций, так и с глазу на глаз. В ходе неформальной части встречи за чашкой чая планируется обсуждение ключевых вопросов.
Далее у Владимира Путина состоится встреча с президентом Сербии Александром Вучичем. Предыдущий раз главы государств беседовали в Москве на праздновании Дня Победы.
Также российский лидер проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. С ними президент РФ кратко пообщался накануне на саммите ШОС, а теперь предстоят полноформатные встречи.
