Путин в Китае проведет переговоры с Си Цзиньпином, Вучичем и лидерами Азии

02 сентября 2025, 01:32

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай проведет серию двусторонних встреч с лидерами государств. В его графике значатся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Сербии Александром Вучичем, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьером Пакистана Шахбазом Шарифом.