В Пекине построят российско-китайский торгово-экономический центр
Российский фонд прямых инвестиций и китайская строительная корпорация China Railway Real Estate Group заключили соглашение о создании в деловом центре Пекина российско-китайского торгового, экономического и культурного центра.
По данным РИА Новости, согласно достигнутой договорённости, в столице Китая будет создан инновационный и промышленный кластер, посвящённый российско-китайскому сотрудничеству с акцентом на совместное развитие рынков и межотраслевую интеграцию. Проект реализуется при участии одной из крупнейших строительных корпораций Китая — China Railway Real Estate Group.
Как отметили в РФПИ, в новом кластере разместятся российские торгово-промышленные палаты, финансовые институты и ведущие компании, работающие в стратегических отраслях, включая энергетику и сельское хозяйство. Центр призван стать платформой для углубления экономического взаимодействия между двумя странами.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что после саммита Шанхайской организации сотрудничества в КНР экономическое и инвестиционное взаимодействие стран ШОС значительно усилится. Создание совместного центра в Пекине стало практическим воплощением этих прогнозов и свидетельствует о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений.
Читайте также: