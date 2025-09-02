В Пекине построят российско-китайский торгово-экономический центр

02 сентября 2025, 05:02

Си Цзиньпин (Фото: сайт Кремля)

Российский фонд прямых инвестиций и китайская строительная корпорация China Railway Real Estate Group заключили соглашение о создании в деловом центре Пекина российско-китайского торгового, экономического и культурного центра.