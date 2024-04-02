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Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня «красной линией» в отношениях Китая и США

02 апреля 2024, 18:51
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры во вторник 2 апреля. Об этом сообщило китайское издание «Синьхуа».
Лидеры государств обсудили вопросы двусторонних отношений Китая и Соединенных Штатов Америки. В числе спорных моментов был обозначен «тайваньский вопрос».

«Тайваньский вопрос» является «красной линией» в отношениях КНР и США, — подчеркнул китайский лидер. Си решительно обозначил, что Пекин не станет закрывать глаза на внешнюю поддержку независимости острова.


«Тайваньский вопрос — сердцевина коренных интересов Китая, основа политического фундамента китайско-американских отношений, первая красная линия, которую нельзя пересекать», — сказал Си Цзиньпин.
Ранее представитель МИД Китая Мао Нин сообщал, что выборы в Тайваньском регионе — дело исключительно Китая, страна не потерпит никакого внешнего в них вмешательства.

Кроме того, председатель Китайской Народной Республики в ходе саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года пообещал президенту США Джо Байдену, что Пекин в любом случае воссоединит материковый Китай и остров Тайвань.

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#си цзиньпин
#джозеф байден
#сша
#китай
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Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай в ближайшие недели
02 апреля 2024, 19:13

Фото: istockphoto/ffikretow

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели отправится с визитом в КНР. А глава американского министерства финансов Джанет Йеллен отправится в Китай уже в ближайшие дни.
Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам высокопоставленный чиновник американской администрации. Точную дату визита Блинкена в Поднебесную он, впрочем, не назвал. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон продолжает продвигать собственные интересы посредством дипломатии на уровне кабинета министров. Этому и послужат предстоящие визиты.

Предыдущий визит госсекретаря США в Китай состоялся в июне 2023 года. Тогда Блинкен провёл в Пекине несколько встреч с представителями высшего китайского руководства. Американский министр финансов Йеллен в прошлый раз посещала КНР в июле прошлого года.

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#сша
#китай
#министр
#дома
#блинкен
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Казахстан опроверг причастность к атакам на Татарстан
Астана опровергла сообщения, что атаковавшие Татарстан БПЛА с ее территории
02 апреля 2024, 18:54

Фото: Istock/aapsky

Минобороны Казахстана опровергло сообщения, что дроны, атаковавшие Татарстан, запустили с казахстанской территории.
«Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что подобные сообщения направлены на дискредитацию Республики Казахстан. Поэтому, ведомство просит граждан и средства массовой информации не обращать внимания на слухи и доверять только проверенным источникам информации.

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#казахстан
#татарстан
#бпла
#атака
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Аналитик Меркурис: Западу не хватает ЗРК Patriot для передачи их Украине
02 апреля 2024, 18:52

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Странам Запада не хватает зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства для того, чтобы удовлетворять потребности в них ВСУ. Об этом рассказал военный аналитик Александр Меркурис.
Во время обсуждения ситуации на Украине в эфире YouTube-канала The Duran он отметил, что комментарии о том, что Украина нуждается в новых ЗРК Patriot, показывают степень отчаяния. По словам эксперта, США испытывают серьёзный дефицит этих установок, а Германия и Нидерланды израсходовали собственные запасы, отправив их Киеву.

Меркурис также отметил возросшую способность российских военных уничтожать и подрывать созданные Соединёнными Штатами системы противовоздушной обороны. Не обошёл вниманием аналитик и потери в рядах ВСУ, указав, что с начала года они выросли в три раза.

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#сша
#украина
#дефицит
#германия
#youtube
#нидерланды
#всу
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Синьхуа: Джо Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
02 апреля 2024, 18:45

Фото: iStock/WD Stuart

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, передает агентство «Синьхуа».
Лидеры двух государств пообщались на тему двусторонних отношений Китая и Соединенных Штатов Америки. До этого китайский и американский лидеры встречались на саммите в Сан-Франциско в ноябре прошлого года.

В январе было озвучено, что Вашингтон продолжит вводить технологические ограничения в отношении Пекина для защиты собственной национальной безопасности. Си Цзиньпин в ответ призвал США не мешать Китаю развиваться.

«Китай и США должны помогать друг другу развиваться в различных сферах, а не мешать», — заявлял ранее китайский лидер.
Переговоры США и Китая 2 апреля проводились в том же ключе. Как сообщило китайское телевидение, «главы двух государств провели откровенный и углубленный обмен мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес».

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года с рабочим визитом в Китай должен отправиться президент РФ Владимир Путин.

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#китай
#сша
#джозеф байден
#си цзиньпин
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Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет
02 апреля 2024, 18:25

Фото: iStock/Irina Piskova

Ранее законопроект был размещен на сайте Верховной Рады, 2 апреля его подписал президент Украины. Об этом сообщает депутат Рады Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
На Украине до 18 мая продлен режим «военного положения», также действуют нормы всеобщей мобилизации для мужчин. Теперь нижний порог призывного возраста для украинских военнослужащих понижен до 25 лет. В настоящее время на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 25 до 60 лет.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что намеревается применять американские ракеты ATACMS для ударов по территории Крымского полуострова.

В октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту, ВС РФ по поручению Владимира Путина провели масштабнейшую атаку по энергообъектам Украины, которая на несколько месяцев погрузила столицу в режим «блекаута».

Для жителей украинских городов тогда стали привычным делом перебои с обеспечением электричеством, водой, а также неработающая канализация.

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#украина
#призыв
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#владимир зеленский
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Украина станет членом НАТО — Блинкен
Госсекретарь США Блинкен заверил, что Украина станет членом НАТО
02 апреля 2024, 18:15

Фото: Istock/Michele Ursi

Украина станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО), но нужна дорожная карта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Украина станет членом НАТО, но для этого нужна понятная дорожная карта, которая позволит двигаться по направлению к этой цели.

Украина подала заявку об ускоренном вступлении в НАТО в сентябре 2022 года. Однако генсек альянса заявил, что полноценное членство Киева в союзе невозможно до окончания военного конфликта.

Ранее Блинкен заявил, что Украина переживает критически важный момент в конфликте с Россией, поэтому ей нужно срочно одобрить финансовую помощь в размере 60 миллиардов рублей.

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#нато
#украина
#сша
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В США предложили неожиданный шаг по Украине
Профессор Миршаймер: НАТО необходимо разорвать отношения с Украиной ради мира
02 апреля 2024, 18:13

Фото: iStock/ RomanBabakin

Североатлантический альянс должен завершить все свои связи с Украиной в целях разрешения конфликта с Россией, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.
«Необходимо прекратить связи Запада с Украиной в области безопасности. Просто сказать, что Украина не будет членом НАТО, недостаточно; необходимо полностью прекратить безопасностные отношения с Украиной», — подчеркнул он.
Миршаймер также отметил, что Запад должен поощрять Украину к мирным переговорам, чтобы предотвратить дальнейшую потерю территорий, и НАТО должен прекратить поддерживать идею вступления Киева в альянс.

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#россия
#украина
#отношения
#нато
#татарстан
#сво
#запад
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Нетаньяху признал удар Израиля по мирным людям в Газе
02 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией 2 апреля, признал факт удара по мирным людям в Газе.
Речь идет об ударе по автомобилю гуманитарной организации World Central Kitchen. Армия обороны Израиля выразила соболезнования пострадавшим и пообещала провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

Нетаньяху сообщил, что «на войне такое бывает», но заверил, что израильская сторона намерена досконально расследовать данный инцидент.

«Мы находимся в контакте с правительствами и сделаем всё, чтобы подобное не повторилось», — заявил премьер.
Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения по доставке в Газу гуманитарной помощи.

При этом вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки строение было полностью разрушено. В МИД РФ высказали решительное осуждение подобным действиям и потребовали от мировой общественности дать соответсвующую правовую оценку ситуации.

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Киев считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов
#израиль
#армия
#удар
#биньямин нетаньяху
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В МИД Франции назвали атаки Украины по НПЗ в России легитимными мерами
Министр Сежурне: Киев атакует НПЗ в РФ в рамках легитимной обороны
02 апреля 2024, 17:51

Фото: iStock/SimonLukas

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя атаки Украины на нефтяные объекты в России, заявил, что Киев действует в рамках легитимной обороны. Слова политика приводит РИА Новости.
Министр считает, что таким образом Украина пытается ослабить российскую сторону и оснащение армии сырьем.

«Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ, тема остается практически без комментариев с нашей стороны: Украина действует в рамках легитимной обороны», – сообщил Стефан Сежурне на пресс-конференции.
В марте текущего года украинские БПЛА атаковали сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала подобные атаки террористическими.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, что считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов украинских сил.

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#украина
#россия
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