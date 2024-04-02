Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня «красной линией» в отношениях Китая и США

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры во вторник 2 апреля. Об этом сообщило китайское издание «Синьхуа».
Лидеры государств обсудили вопросы двусторонних отношений Китая и Соединенных Штатов Америки. В числе спорных моментов был обозначен «тайваньский вопрос».
«Тайваньский вопрос» является «красной линией» в отношениях КНР и США, — подчеркнул китайский лидер. Си решительно обозначил, что Пекин не станет закрывать глаза на внешнюю поддержку независимости острова.
Кроме того, председатель Китайской Народной Республики в ходе саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года пообещал президенту США Джо Байдену, что Пекин в любом случае воссоединит материковый Китай и остров Тайвань.
Читайте также:
Синьхуа: Джо Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань, пишут СМИ
Reuters: Индийский океан станет «ахиллесовой пятой» Китая в борьбе за Тайвань
«Тайваньский вопрос» является «красной линией» в отношениях КНР и США, — подчеркнул китайский лидер. Си решительно обозначил, что Пекин не станет закрывать глаза на внешнюю поддержку независимости острова.
«Тайваньский вопрос — сердцевина коренных интересов Китая, основа политического фундамента китайско-американских отношений, первая красная линия, которую нельзя пересекать», — сказал Си Цзиньпин.Ранее представитель МИД Китая Мао Нин сообщал, что выборы в Тайваньском регионе — дело исключительно Китая, страна не потерпит никакого внешнего в них вмешательства.
Кроме того, председатель Китайской Народной Республики в ходе саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года пообещал президенту США Джо Байдену, что Пекин в любом случае воссоединит материковый Китай и остров Тайвань.
Читайте также:
Синьхуа: Джо Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань, пишут СМИ
Reuters: Индийский океан станет «ахиллесовой пятой» Китая в борьбе за Тайвань
Мария Федоровцева