Си Цзиньпин осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и направил соболезнования Путину

Фото: сайт Кремля
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщает центральное телевидение страны CCTV.
По данным источника, в Китае произошедшею трагедию назвали «серьезным терактом». Си Цзиньпин также заявил, что находился в состоянии абсолютного шока после новостей о случившемся.
Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди сообщил, что Индия полностью солидарна с народом и правительством РФ «в этот час скорби».
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.
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Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди сообщил, что Индия полностью солидарна с народом и правительством РФ «в этот час скорби».
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Екатерина Коршунова