Си Цзиньпин поговорил по телефону с Трампом

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Председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.
«Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.Других подробностей пока нет.
Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию целый ряд правых европейских политиков. Среди них президент Аргентины Харьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие.
При этом в пятницу китайский МИД сообщил, что на инаугурацию Трампа отправится заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
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Элина Позднякова