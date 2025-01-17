Си Цзиньпин поговорил по телефону с Трампом

Израиль пошел на сделку по прекращению огня в секторе Газа в ожидании прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, а также для передышки, так как 300 тысяч мобилизованных израильтян для 10-миллионного государства — это большие издержки. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко, отметив, что данная сделка вряд ли приведет к окончательному миру и освобождению заложников.