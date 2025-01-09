WSJ: Си Цзиньпина возмутили слова экономиста о состоянии экономики Китая

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)
Китайский лидер Си Цзиньпин пришёл в ярость из-за слов экономиста Гао Шаньвэня. Тот допустил возможность завышения Пекином официальных данных об экономическом росте государства.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что председатель КНР поручил привлечь к ответственности экономиста, который допустил, что реальные показатели роста ВВП Китая в последние годы могут быть более чем в два раза ниже официальных.
В декабре 2024 года Гао Шэньвэнь высказал мнение, что в последние два-три года рост ВВП в Китае составлял около двух процентов, тогда как согласно официальной статистике его показатель был равен пяти процентам.
Ещё большее негодование Си Цзиньпина вызвали сомнения экономиста в том, что руководство КНР способно предпринять реальные шаги для стимулирования экономического роста.
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В декабре 2024 года Гао Шэньвэнь высказал мнение, что в последние два-три года рост ВВП в Китае составлял около двух процентов, тогда как согласно официальной статистике его показатель был равен пяти процентам.
Ещё большее негодование Си Цзиньпина вызвали сомнения экономиста в том, что руководство КНР способно предпринять реальные шаги для стимулирования экономического роста.
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Александр Бойцов