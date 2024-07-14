Началось кровотечение: При покушении на Трампа пострадал племянник его экс-врача

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При покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа пострадал племянник его бывшего врача Ронни Джексона.
«Мой племянник был на этом мероприятии, он находился там со своими друзьями и родными. Они услышали выстрелы и легли на землю. Пуля задела его шею, у него началось кровотечение», — рассказал медик в интервью для Fox News.
Ранее стало известно, что во время стрельбы один человек был ранен смертельно, ещё два получили тяжёлые травмы.
Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа
Напомним, 13 июля Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Стрелок, находившийся на крыше, открыл стрельбу, задев ухо бывшего президента США.
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Евгения Парфентьева