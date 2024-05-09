Си Цзиньпин прибыл в Будапешт и проведёт переговоры с Виктором Орбаном

Фото: сайт Кремля
Председатель КНР Си Цзиньпин накануне вечером прибыл с официальным визитом в столицу Венгрии Будапешт. Там он проведёт переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком.
Самолёт китайского лидера приземлился в аэропорту Будапешта 8 мая за несколько минут до 21:00 по местному времени (22:00 по Москве). Официальная программа визита начнётся в четверг, 9 мая, когда в Будайской крепости его примет глава венгерского правительства Виктор Орбан, передаёт портал Index.hu.
В последний раз Си Цзиньпин посещал Венгрию 15 лет назад. В этот раз он впервые прибыл в Будапешт с супругой. В четверг состоится торжественный обед, на котором также будет присутствовать супруга Виктора Орбана. На этот же день запланирована встреча председателя КНР с президентом Тамашем Шуйоком. Вечером в резиденции венгерского правительства пройдёт церемония подписания договоров.
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Александр Бойцов