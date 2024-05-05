Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса

Фото: ООН
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай вместе с Францией и другими партнёрами намерен искать пути решения конфликта на Украине, передает РИА Новости.
В колонке для французского издания «Фигаро» он подчеркнул свою надежду на скорое возвращение мира и стабильности в Европу, выразив готовность сотрудничать с Францией и всем международным сообществом для разрешения кризиса.
Он также подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта на Украине и всегда придерживался конструктивного подхода к мирному урегулированию.
Си Цзиньпин напомнил о своих призывах к соблюдению принципов Устава ООН, уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также недопустимости применения ядерного оружия. Председатель КНР прибыл во Францию в воскресенье и останется там до среды.
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Он также подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта на Украине и всегда придерживался конструктивного подхода к мирному урегулированию.
Си Цзиньпин напомнил о своих призывах к соблюдению принципов Устава ООН, уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также недопустимости применения ядерного оружия. Председатель КНР прибыл во Францию в воскресенье и останется там до среды.
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Артем Кузьмин