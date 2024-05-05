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Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса

05 мая 2024, 20:58
Фото: ООН

Фото: ООН

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай вместе с Францией и другими партнёрами намерен искать пути решения конфликта на Украине, передает РИА Новости.
В колонке для французского издания «Фигаро» он подчеркнул свою надежду на скорое возвращение мира и стабильности в Европу, выразив готовность сотрудничать с Францией и всем международным сообществом для разрешения кризиса.

Он также подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта на Украине и всегда придерживался конструктивного подхода к мирному урегулированию.



Си Цзиньпин напомнил о своих призывах к соблюдению принципов Устава ООН, уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также недопустимости применения ядерного оружия. Председатель КНР прибыл во Францию в воскресенье и останется там до среды.

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Раскрыто преимущество, которое получили ВС РФ после освобождения Очеретино
Освобождение Очеретино позволит усилить огневое давление на две трассы снабжения
05 мая 2024, 19:29

Фото: iStock/vadimrysev

Освобождение посёлка Очеретино позволит усилить огневое давление на две трассы снабжения ВСУ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
«Освобождение поселка Очеретино под Авдеевкой позволяет усилить огневое давление на две трассы снабжения украинских сил», — пишет агентство, ссылаясь на свои источники.

5 мая в Министерств обороны РФ сообщили, что российские силы полностью освободили посёлок Очеретино в Донецкой области. Теперь главная точка боевых действий на этом направлении — город Часов Яр. Когда ВС РФ полностью освободят его, то смогут выйти на Славянск и Краматорск — главные укрепрайоны ВСУ, расположенные на Донбассе.

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Швейцария пригласила на конференцию по Украине папу Римского
В Швейцарии сообщили о приглашении папы Римского на конференцию по Украине
05 мая 2024, 19:27

Фото: iStock/william87

Президент Швейцарии Виола Амерд заявила, что пригласила Папу Римского Франциска на швейцарскую конференцию по Украине. Об этом сообщает местная газета Blick.
«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию», — отметила Амерд.
Ранее она объявила о приглашении партнеров РФ по БРИКС на эту конференцию. По ее словам, приглашения были направлены Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР на прошлой неделе.

Президент подчеркнула, что успех конференции будет определяться широким международным участием и нахождением общих точек зрения при обсуждении гуманитарной ситуации, ядерной безопасности, продовольственной безопасности и грузоперевозок.

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Депутат Журавлёв объяснил наркогаллюцинацией слова Зеленского о Боге с шевроном
05 мая 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Ivan Nakonechnyy

Неудивительно, что именно Зеленскому, которого давно подозревают в увлечениях различными порошками и веществами, мог привидеться образ Господа с военными шевронами. Это напоминает настоящую наркотическую галлюцинацию.
Таким образом в разговоре с RT депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв прокомментировал слова Зеленского о том, что Бог является союзником Украины и носит на плече шеврон с украинским флагом.

Парламентарий отметил, что именно в наркотическом дурмане легко перепутать белое и чёрное, Бога и дьявола, который, понятное дело, почёл бы за честь носить знаки различия ВСУ, которые убивают мирных жителей, стреляют по детским садам и церквям и служат Антихристу. Журавлёв также добавил, что Зеленский борется и с самой православной верой, запрещая УПЦ и штурмуя Киево-Печерскую лавру, а Русь Святая защищает её с оружием в руках. Мы — русские, с нами — Бог и мы победим, заключил депутат.

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#зеленский
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#рф
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ВСУ атаковали российские войска у Часов Яра пасхальным зайцем с тротилом
05 мая 2024, 18:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ атаковали позиции ВС РФ у Часов Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.
Пасхальную беспилотную разработку сбили бойцы российские бойцы 5 мая, пишет Telegram-канал Mash.

Внутри нашли 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.

«Взяли игрушку в руки — остались без кисти. Аппарат работает на силе ветра. Один нюанс — выглядит слишком нарядно», — говорится в публикации.
На прошлой неделе главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, отметил сложную ситуацию на фронте. По его словам, наиболее напряженными участками остаются Ивановское и Часов Яр на направлении Краматорска в Донецкой Народной Республике. Также критическое положение для украинских вооруженных сил наблюдается на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

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Швейцария не будет поставлять оружие Украине
Швейцария не будет поставлять оружие Украине, закон о ЧП не применяется
05 мая 2024, 17:30

Фото: iStock/swisshippo

Швейцария не будет поставлять оружие Украине, а закон «О чрезвычайном положении» в данном случае не применим, заявила президент этой страны Виола Амхерд в интервью газете Blick.
Она подчеркнула, что закон о чрезвычайной ситуации может быть использован только в крайних ситуациях, например, в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В настоящее время парламент рассматривает поправки к закону о военном имуществе.

В дополнение к этому Амхерд отметила, что несмотря на нехватку запасов боеприпасов в Европе и потребности Украины, Швейцария будет продолжать закупки боеприпасов.

Ранее посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в декабре заявил, что решение Швейцарии о поставках оружия на Украину может повлечь за собой ряд экономических последствий, а также потерю геоэкономического статуса страны.\

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Взрывы звучат в Полтаве на северо-востоке Украины
05 мая 2024, 17:25

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В городе Полтава на северо-востоке Украины звучат взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Кроме того, сигналы воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и национальный сервис оповещения населения.

Кроме того, есть информация о попадании нескольких снарядов в Славянскую тепловую электростанцию в Николаевке. Если ТЭС-2 будет выведена из строя, то это станет большой проблемой не только для прилегающих районов, но и для Харькова. С помощью этой ТЭЦ проводится балансировка промышленной зоны города и большей части жилых кварталов. В случае повреждения Славянской ТЭЦ-2 такой возможности больше не будет.

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#информация
#украина
#воздушная тревога
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«100 лет геройскому деду предателя»: В МИД РФ точно описали поступок Зеленского
Мирошник: Зеленский предал память своего дела, участвовавшего в войне
05 мая 2024, 17:08

Президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, который участвовал в Великой Отечественной войне, с таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«100 лет геройскому деду предателя Зеленского. Отличный повод задуматься, какую пулю выпустили внукам в голову, чтобы они так предали память, подвиги и убеждения своих дедов», — цитирует ТАСС слова дипломата.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова Зеленского о том, что Бог носит на плече шеврон с украинским флагом. По словам спикера Министерства иностранных дел, у президента Украины случился передоз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#великая отечественная война
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Минэнерго: Ущерб энергетики Украины от взрывов превысил миллиард долларов
05 мая 2024, 17:04

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Ущерб, нанесённый энергетической инфраструктуре Украины в результате российских ракетных ударов, превысил миллиард долларов. Об этом заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко.
К тому же, по его словам, в дальнейшем этот ущерб будет только расти, передаёт пресс-служба ведомства. Галущенко отметил, что наиболее серьёзные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации. Также пострадали системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Ситуацию министр назвал достаточно сложной.

Чуть ранее Галущенко рассказал, что за время последнего отопительного сезона взрывами и ракетными ударами было уничтожено больше энергетических мощностей, чем сотрудники отрасли успели восстановить после предыдущих разрушений.

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#энергетика
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Подполковник Дэвис: ВС РФ вышли на территории, где у ВСУ по сути нет обороны
05 мая 2024, 16:33

Фото: istockphoto/zabelin

Российские войска вышли на территории, где у Вооружённых сил Украины практически нет оборонительных укреплений. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive отставной военный указал, что российская армия успешно преодолела хорошо подготовленные и защищённые линии обороны ВСУ. Украинцы укрепляли и совершенствовали их ещё с 2014 года. Пройдя этот рубеж, российские войска вышли на оперативный простор и могут относительно легко продвигаться вперёд, а ВСУ просто не в состоянии их остановить, считает эксперт.

Ранее иностранные СМИ со ссылкой на украинских военных и чиновников сообщали, что Украина испытывает серьёзные трудности с возведением оборонительных сооружений из-за дефицита техники и бюрократических проволочек. Известно, что украинские солдаты на передовой вынуждены одновременно сражаться и рыть окопы.

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