Си Цзиньпин: российско-китайские отношения смогли выдержать тяжёлые испытания

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Отношения России и Китая смогли преодолеть испытания сложностями международной обстановки. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в приветствии к участникам Диалога «Единой России» и Коммунистической партии Китая.
Китайский лидер напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.
По словам главы КНР, в настоящее время мир проходит новый период преобразований, наполненный различными испытаниями, которые российско-китайские отношения благополучно выдержали.
Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона готова продолжать развитие двусторонних отношений в разных сферах.
Также председатель КНР подчеркнул, что взаимодействие между российской партией «Единая Россия» и Коммунистической партией Китая способствует развитию российско-китайских отношений и является каналом для политического взаимодоверия.
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По словам главы КНР, в настоящее время мир проходит новый период преобразований, наполненный различными испытаниями, которые российско-китайские отношения благополучно выдержали.
Также председатель КНР подчеркнул, что взаимодействие между российской партией «Единая Россия» и Коммунистической партией Китая способствует развитию российско-китайских отношений и является каналом для политического взаимодоверия.
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Анастасия Чинкова