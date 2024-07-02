Бойцы группировки «Запад» нашли на позициях ВСУ американский пулемет 50-х годов

Фото: iStock/Zhenikeyev
Гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нашли на отбитых украинских позициях американский пулемет 50-х годов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Гранатометчик ВС РФ показал отбитые позиции и продемонстрировал патроны на пулемет США 50-го года. Накануне на вооружении украинских боевиков был замечен ручной пулемет Льюиса, который известен по сражениям в Первой мировой войне.
Ранее сообщалось, что российские специалисты подробно изучили взрыватель американской ракеты ATACMS. Внутри корпуса взрывателя ракеты был обнаружен сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Уничтожение СУ-27 ВСУ, Орбан едет на Украину, ВС РФ изучили ATACMS: последние новости СВО
Российские военные полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами России
Ранее сообщалось, что российские специалисты подробно изучили взрыватель американской ракеты ATACMS. Внутри корпуса взрывателя ракеты был обнаружен сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Уничтожение СУ-27 ВСУ, Орбан едет на Украину, ВС РФ изучили ATACMS: последние новости СВО
Российские военные полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами России
Екатерина Коршунова