Украинские полицейские жестоко избили полуобнаженного мужчину — видео

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Украинские стражи порядка жестоко избили мужчину на Привозе в Одессе, а также использовали против него баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна», опубликовав видеокадры. На них видно, что съемка происходит из автобуса. О причинах такого поведения полицейских ничего не сообщается.
В целом рукоприкладство посреди улиц Украины не является уже чем-то необычным, особенно после объявления и ужесточения мобилизации в республике. Граждане призывного возраста не стесняются оказывать сопротивление ни работникам военкомата, ни пограничникам, ни полицейским. Есть даже случаи с перестрелками.
Недавно посол Израиля в Киеве Михаил Бродский сообщал, что израильтянам, имеющим украинское гражданство, следует подумать перед приездом в республику по делам, поскольку участились случаи их задержания на границе.
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Никита Кротов