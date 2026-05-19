Сфотографировавшийся с Путиным более четверти века назад китаец описал свои эмоции перед новой встречей с ним
В 2025 году СМИ разыскали китайского инженера Пэн Пая который в детстве, во время первого визита Владимира Путина в КНР в 2000 году, лично встречал российского президента. Накануне новой встречи с главой государства РФ мужчина поделился эмоциями.
О том, что встреча состоится во время визита российского лидера в Китай, ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в КНР во вторник, 19 мая.
«Думаю, это не просто двойная удача, а в сто раз больше. Я хочу сказать ему: «Вы по-прежнему полны сил и величественны, а я из того маленького мальчика превратился в повзрослевшего, немного располневшего мужчину», — цитирует Пэн Пая RT.Самолёт президента приземлился в Пекине, где его встречали почётный караул, а также дети с флагами России и Китая.