Сфотографировавшийся с Путиным более четверти века назад китаец описал свои эмоции перед новой встречей с ним

19 мая 2026, 20:34

Китаец Пэн Пай описал свои эмоции перед новой встречей с Путиным

В 2025 году СМИ разыскали китайского инженера Пэн Пая который в детстве, во время первого визита Владимира Путина в КНР в 2000 году, лично встречал российского президента. Накануне новой встречи с главой государства РФ мужчина поделился эмоциями.





О том, что встреча состоится во время визита российского лидера в Китай, ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в КНР во вторник, 19 мая.



