Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится превзойти США

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско заявил, что Китай не стремится превзойти или заменить США, передает РИА новости.
Согласно высказыванию китайского лидера, не существует планов на подавление или сдерживание США со стороны Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не будет следовать старым моделям колониального мародерства, избегнет ложного принципа «сильная страна обязательно должна быть узурпатором» и не будет экспортировать свою идеологию или вступать в идеологическую конфронтацию с другими странами.
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Артем Кузьмин