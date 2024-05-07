Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России

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Попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить Си Цзиньпина надавить на Россию в вопросе Украины ни к чему не привела. Глава КРН «рассержено» отреагировал на критику Запада из-за сотрудничества с Москвой. Об этом пишет The New York Times.
Авторы материала отмечают, что во время переговоров в Париже лидеры поддержали призыв к «олимпийскому перемирию», но «конкретного прогресса по вопросу оказания давления на Россию со стороны Пекина не последовало».
Китайский лидер подчеркнул, что КНР не стоял у истоков украинского кризиса и не является одной из его сторон.
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Си Цзиньпин напомнил, что Китай не создавал украинский кризис
«Председатель Китая Си Цзиньпин <…> решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией <…>, заявив, что «против того, чтобы этот кризис использовался для того, чтобы переложить ответственность на третьи страны, очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну», — отмечает NYT.
Китайский лидер подчеркнул, что КНР не стоял у истоков украинского кризиса и не является одной из его сторон.
«Сердитое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объемов российской нефти и газа, продолжает помогать (в конфликте — прим. Ред.) Москве», — сказано в статье.Ранее сообщалось, что Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак