Владимир Путин и Петер Сийярто (Фото: kremlin.ru)
Большинство государств, входящих в Европейский союз (ЕС), намереваются продолжать конфликт на Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом ТАСС на полях политологической конференции «Раисина диалог» в Нью-Дели.
По его словам, он не понимает, почему европейские политики так настроены продолжать конфликт, ведь это приведёт только к ещё большему числу жертв и и разрушений. Сийярто также выразил надежду, что намерение президента США Дональда Трампа сделать переговоры с Россией о заключении мирного соглашения окажется сильнее, чем воля некоторых европейцев подорвать этот процесс.
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«Я вижу, что большинство государств - членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя четкое обязательство продолжать войну», — заявил министр.
По его словам, он не понимает, почему европейские политики так настроены продолжать конфликт, ведь это приведёт только к ещё большему числу жертв и и разрушений. Сийярто также выразил надежду, что намерение президента США Дональда Трампа сделать переговоры с Россией о заключении мирного соглашения окажется сильнее, чем воля некоторых европейцев подорвать этот процесс.
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Александр Бойцов