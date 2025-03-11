Сийярто назвал неприемлемыми нападения ВСУ на нефтепровод «Дружба»

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Власти Венгрии расценивают атаку ВСУ на измерительную станцию нефтепровода «Дружба» как нападение на свой суверенитет. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в видеообращении, которое опубликовано в соцсетях.
По его словам, энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета. Министр подчеркнул, что его должны уважать.
Сийярто отметил, что нефтепровод «Дружба» имеет важное значение для снабжения государства, поскольку если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет практически полностью прекращена.
Данная атака со стороны Вооруженных сил Украины неприемлема, заключил венгерский политик.
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Сийярто отметил, что нефтепровод «Дружба» имеет важное значение для снабжения государства, поскольку если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет практически полностью прекращена.
Данная атака со стороны Вооруженных сил Украины неприемлема, заключил венгерский политик.
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Екатерина Коршунова