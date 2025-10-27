Сийярто: Будапешт готов принять у себя переговоры между Россией и США

27 октября 2025, 14:11

Фото: iStock/rarrarorro

Будапешт готов принять у себя переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.





Министр добавил, что Будапешт видит в мирных инициативах единственный путь к снижению напряженности и восстановлению стабильности в регионе. В Венгрии неоднократно подчеркивали готовность сыграть роль посредника между сторонами конфликта.





«Венгрия готова принять у себя мирные переговоры США и России в любое время. В ходе моих переговоров в США на прошлой неделе мне стало ясно, что американцы вовсе не отказались от возможности проведения мирного саммита. Мирный саммит принесет ощутимые результаты, благодаря которым мир, наконец, сможет вернуться в Центральную Европу», — подчеркнул Сийярто.