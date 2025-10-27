В Кремле высказались о подборе нового губернатора Тверской области
В Кремле продолжают подбор кандидатуры на должность временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области. Об этом сообщил на брифинге пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он признал, что окончательное решение пока не принято. Администрация вместе с главой государства рассматривают несколько вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящего для региона кандидата.
В начале октября Песков напомнил, что после утверждения опубликуют соответствующий указ и отметил, что этот процесс требует времени, поскольку необходимо учитывать специфику и потребности области.
В конце сентября Владимир Путин подписал указ о досрочном освобождении Игоря Рудени от должности губернатора «по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу». В тот же день чиновника назначили полномочным представителем президента в Северо‑Западном федеральном округе.
Ранее сообщалось, что Руденю разыскивают на Украине.
