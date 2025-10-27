Туск заявил об одном праве Украины в отношении России

27 октября 2025, 12:14

Туск: Украина имеет право бить по российским объектам в Европе

Фото: istockphoto/Diy13

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина вправе наносить удары по объектам, связанным с Россией, на территории Европы.





Об этом он рассказал в интервью газете The Times, опубликованном 26 октября.



