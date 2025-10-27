Туск заявил об одном праве Украины в отношении России
Туск: Украина имеет право бить по российским объектам в Европе
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина вправе наносить удары по объектам, связанным с Россией, на территории Европы.
Об этом он рассказал в интервью газете The Times, опубликованном 26 октября.
«Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее в этом месяце суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток –1» и «Северный поток – 2», — говорится в материале.По словам Туска, эта инициатива якобы позволяет Украине действовать в рамках международного права для защиты собственных интересов.
О задержании подозреваемого в Польше генпрокуратура Германии сообщила 30 сентября. По версии следствия, обученный водолаз входил в группу, в сентябре 2022 года разместившую взрывные устройства на газопроводах у острова Борнхольм. Польский суд 1 октября арестовал розыскиваемого Германией украинца.
Ранее сообщалось, что Венгрия осудила попытки Польши оправдать подозреваемого во взрыве «Северного потока».