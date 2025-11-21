Дмитриев: мирный план Трампа призван спасти Украину

21 ноября 2025, 23:33

Фото: istockphoto / Oleksandr Tkachenko

Мирный план президента США Дональда Трампа убережет Украину от потери еще больших территорий и жизней. Об этом в соцсетях заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.





По его словам, существуют так называемые «поджигатели войны», которым не выгодно, чтобы конфликт на Украине заканчивался. Как утверждает Дмитриев, особенно активны на этом поприще британские и европейские анти-трамповские сторонники продолжения боевых действий.



«Из-за пропаганды поджигателей войны многие упускают из виду, что мирный план Трампа призван спасти Украину от ещё большей потери территорий и жизней. Внимательно следите за теми, кто выступает против мирного плана, и за тем, как им выгодна бесконечная война. Возможно, они просто надеются получить золотой унитаз», — написал глава РФПИ.