«Ъ»: Лавров высказался об отношениях России с США, ЕС и Украиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил отношения Москвы с США, ЕС и Украиной. Дипломат дал интервью газете «Коммерсантъ».
По его словам, в отличие от ряда других западных политиков, американский президент Дональд Трамп и его команда пытаются разобраться в корнях конфликта и признают ошибочность расширения НАТО, а также необходимость пересмотра политики в отношении Украины.
Лавров напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что это было ошибкой, которую приписывают, по его словам, экс‑президенту Джо Байдену, и что ситуацию нужно исправлять.
Глава МИД также утверждает, что страны ЕС стремятся превратить украинский кризис в «конфликт Трампа», что, по его мнению, для них «прямо бальзам на душу».
Лавров предупредил, что возможные поставки США ракет Tomahawk Украине могут нанести «колоссальный ущерб» российско‑американским отношениям, отметив одновременно, что хозяин Белого дома не хочет эскалации.
Он добавил, что Россия не инициировала встречу с целью уговаривать Штаты не поставлять Tomahawk, и выразил уверенность, что в администрации Вашингтона есть опытные специалисты, хорошо осознающие все риски одобрения таких поставок.
Кроме того, министр заявил, что в ЕС не смогли найти способов для «воровства» замороженных российских активов.
