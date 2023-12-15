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После того, как президент России похвалил французского генерала Шарля де Голля, в Европе произойдут перемены. Так шутливо написал вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем Telegram-канале.
Напомним, Путин в рамках пресс-конференции и прямой линии заявил, что многие лидеры ЕС внешне пытаются выглядеть героически, как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал «коллаборационистом и подчинился воле оккупантов».
Он также согласился с Путиным о том, что только лидеры Венгрии и Словакии действуют в интересах своих стран, другие же страны ЕС принимают решения себе во вред из-за того, что они зависят от США.
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«Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть», — иронизирует Блаха.
«ЕС необходимо вернуться к идее де Голля о Европе наций. Национальный суверенитет укрепится, и Европа не будет уже просто послушным пуделем США», — заключил Блаха.Накануне бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что Россия — единственная в мире страна, которая способна противостоять странам Запада. По его словам, Россия вполне закономерно отреагировала на шаги НАТО, которая начала представлять угрозу ее национальной безопасности, начав спецоперацию на Украине. Таким образом, Чарногурский поддержал российскую СВО, которая началась в ответ на враждебные действия альянса.
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Элина Позднякова