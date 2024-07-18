Сийярто ответил на бойкот странами Прибалтики встреч ЕС в Венгрии

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Отказ прибалтийских государств посетить неформальные встречи Евросоюза в Венгрии говорит об их дурном вкусе. Такое заявление РИА Новости сделал глава венгерского МИДа Петер Сийярто на полях штаб-квартиры ООН.
«У них может быть дурной вкус. Быть в Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие. Однако, если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?» — сказал министр.
В июле стало известно, что министры Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Швеции хотят пропустить неформальные встречи в Будапеште в начале его председательства в Евросовете после поездки венгерского премьера Виктора Орбана в РФ.
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