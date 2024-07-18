В Венгрии оценили вопрос легитимности Зеленского

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что вопрос легитимности Владимира Зеленского должны решать украинцы. Об этом информирует РИА Новости.
«Это решать украинцам. Зеленский — не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», — сказал он.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова