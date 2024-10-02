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Венгрия не пропустила план Евросоюза (ЕС) по отправке на Украину инструкторов для ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«На это предложение мы говорим «нет», мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать», — прокомментировал министр.
Сийярто добавил, что инициатива ЕС может усилить напряженность в конфликте, а значит, это очень опасный шаг. Кроме того, подчеркнул Сийярто, может расшириться зона боевых действий.
Дипломат резюмировал, что Венгрия никак не участвует в подготовке украинских боевиков. Тем временем, миссия ЕС по подготовке киевских неонацистов скоро закончится. Она стартовала в ноябре 2022 года.
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