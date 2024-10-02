Венгрия заблокировала план ЕС по Украине

Уехавших из РФ артистов раскритиковали в Госдуме. Как пишет Shot, звезд Максима Галкина*, Аллу Пугачеву и Андрея Макаревича* назвали «пилигримами» и беженцами, которые могут раскаяться, признав свои ошибки. В частности, речь идет о службе в госпитале и на передовой.