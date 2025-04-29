«По-своему трактует»: Володин раскритиковал Клишаса за трактовку норм Конституции

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)
Спикер Госдумы Вячеслав Володин иронично прокомментировал подход главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса к трактовке норм Конституции РФ. Видео с заседания Совета законодателей, где прозвучала эта реплика, опубликовали в Telegram-канале РБК.
Володин в шутливой форме отметил, что трактовка Клишаса станет «правильной», если тот изберётся депутатом Госдумы.
15 апреля Володин указывал, что главу европейской дипломатии Каю Каллас следует отстранить от должности и отдать под Международный трибунал ООН. Так спикер нижней палаты отреагировал на заявления бывшего премьер-министра Эстонии по поводу 9 Мая.
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«Я вижу вот изумленного Клишаса. Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — сказал он.Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ответ призвала «не трогать» сенатора, а сам Клишас в личном блоге позже добавил, комментируя запись, что у него «появился шанс сделать настоящую карьеру».
15 апреля Володин указывал, что главу европейской дипломатии Каю Каллас следует отстранить от должности и отдать под Международный трибунал ООН. Так спикер нижней палаты отреагировал на заявления бывшего премьер-министра Эстонии по поводу 9 Мая.
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Мария Моисеева