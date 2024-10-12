Сийярто: Слова Харрис об Орбане являются проявлением неуважения к венграм

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Слова вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане неприемлемы. Они являются проявлением неуважения к венграм.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он также добавил, что такая ситуация является настоящим скандалом.
В недавнем эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS ведущий заговорил, что бывший президент США и соперник Харрис на предстоящих выборах Дональд Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Ораном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно вице-президент США перебила его и заявила, что все перечисленные лидеры являются «диктаторами, автократами и их отлично можно описать словом "убийцы"».
Сийярто подчеркнул, что подобные высказывания показывают неуважение не только к Орбану лично, но и ко всему венгерскому народу. Он отметил, что такого рода заявления недопустимы, особенно в отношениях с союзниками. Выступление Харрис венгерский министр назвал «неважным стартом», имея ввиду последующие перспективы.
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В недавнем эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS ведущий заговорил, что бывший президент США и соперник Харрис на предстоящих выборах Дональд Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Ораном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно вице-президент США перебила его и заявила, что все перечисленные лидеры являются «диктаторами, автократами и их отлично можно описать словом "убийцы"».
Сийярто подчеркнул, что подобные высказывания показывают неуважение не только к Орбану лично, но и ко всему венгерскому народу. Он отметил, что такого рода заявления недопустимы, особенно в отношениях с союзниками. Выступление Харрис венгерский министр назвал «неважным стартом», имея ввиду последующие перспективы.
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Александр Бойцов