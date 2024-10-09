Журналист Вудворд: Харрис в 2022 году убеждала Зеленского найти себе преемника

Фото: сайт Белого дома
На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис убеждала президента Украины Владимира Зеленского найти себе преемника на тот случай, если его самого «схватят или убьют».
Об этом в своей новой книге «Война» пишет известный американский журналист Боб Вудворд, тот самый, чьё расследование привело к грандиозному Уотергейтскому скандалу. Выдержки из книги, которая выйдет только 15 октября, приводит издание The Washington Post.
Также Вудворд сообщает, что вице-президент США ещё осенью 2021 года пыталась подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к действиям в рамках подготовки к конфликту между Россией и Украиной.
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«Харрис зашла так далеко, что потребовала от него разработать план преемственности, гарантирующий стабильность, "если вас схватят или убьют", как она выразилась», — говорится в книге.
Также Вудворд сообщает, что вице-президент США ещё осенью 2021 года пыталась подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к действиям в рамках подготовки к конфликту между Россией и Украиной.
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Александр Бойцов