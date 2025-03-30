Сийярто: удары по венгерской энергоинфраструктуре являются атакой на суверенитет

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По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, удары по энергоинфраструктуре страны являются атакой на ее суверенитет. Об этом дипломат заявил РИА Новости.
«Мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет», — сказал агентству Сийярто.
По словам дипломата, последние месяцы одной из проблем являются атаки Украины на нефтепровод «Дружба» и его соединительную инфраструктуру. Из-за этого страна столкнулась с рядом перебоев по поставкам нефти, некоторые их которых затягивались на несколько дней.
Помимо этого Сийярто положительно высказался о договоренности России и Украины прекратить удары по энергообъектам. Стоит отметить, что в списке данный объектов фигурирует инфраструктура, благодаря которой Венгрия получает нефть и газ от РФ.
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Иван Мусатов