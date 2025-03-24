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Либеральные лидеры Европы хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался, так при его окончании их привлекут к ответственности. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, всему виной ошибочная политика ЕС трех последних лет.
«Эта стратегия всерьез поставила Европу под угрозу и причинила ей много вреда с точки зрения как безопасности, так и экономики», — пояснил министр в интервью RT.В свою очередь гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев предрекает продолжение конфликта и на Ближнем Востоке. По его мнению, президент США Дональд Трамп намерен поддержать Израиль и «навести порядок», передает слова эксперта «Вечерняя Москва».
«Но и американские либералы, и британцы хотят Трампу помешать. Их задача — создать на Ближнем Востоке (а это приоритетный для Трампа регион) максимальный хаос, чтобы старик Дональд в нем увяз, потерял авторитет и в идеале отвлекся бы от борьбы с ними. И против Трампа на Ближнем Востоке уже играют!» — отметил Журавлев.Читайте также:
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