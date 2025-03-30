Сийярто: Лавров рассказал о предотвращении атаки дрона ВСУ на «Турецкий поток»

Фото: iStock/rancho_runner
По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о предотвращении атаки украинского беспилотника на «Турецкий поток». Этим политик поделился с РИА Новости.
«Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру "Турецкого потока" с территории Украины», — рассказал агентству Сийярто.
Ранее венгерский дипломат заявлял, что большинство европейских стран рассчитывают на продолжение конфликта на Украине. Обязательства по затягиванию боевых действий взяли на себя Брюссель, страны ЕС и европейские институты.
Читайте также:
В Европе недовольны частными визитами Сийярто в Москву
Глава МИД Венгрии: либеральные лидеры ЕС хотят продолжения конфликта на Украине
Сийярто: Венгрия не отзовёт вето на вступление Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье
Иван Мусатов