В Европе недовольны частными визитами Сийярто в Москву

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Чиновники европейских стран удивлены частым визитам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Россию. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Он был в России как минимум 13 раз с начала (конфликта на Украине — ред.), который начался три года назад. Такая частота удивила некоторых европейских чиновников», — говорится в статье.
В материале отмечается, что даже главы министерств иностранных дел ближайших союзников Москвы не ездят туда так часто.
По словам автора, Сийярто является лицом пророссийской политики Венгрии, что не нравится другим членам ЕС.
В среду министр иностранных дел Венгрии заявил, что поедет в Москву для обсуждения мер по урегулированию украинского конфликта, а также укрепления двустороннего сотрудничества с Россией.
По словам Сийярто, Будапешт и Москва планируют сотрудничать в сферах сельского хозяйства и фармацевтической промышленности, то есть в тех, которые не затронуты санкциями.
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Элина Позднякова