Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Европе недовольны частными визитами Сийярто в Москву

В Европе недовольны частными визитами Сийярто в Москву

Bloomberg: страны ЕС удивились частым визитам главы МИД Венгрии Сийярто в РФ
Фото: iStock/Oleksandr Filon

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Чиновники европейских стран удивлены частым визитам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Россию. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Он был в России как минимум 13 раз с начала (конфликта на Украине — ред.), который начался три года назад. Такая частота удивила некоторых европейских чиновников», — говорится в статье.

В материале отмечается, что даже главы министерств иностранных дел ближайших союзников Москвы не ездят туда так часто.

По словам автора, Сийярто является лицом пророссийской политики Венгрии, что не нравится другим членам ЕС.

В среду министр иностранных дел Венгрии заявил, что поедет в Москву для обсуждения мер по урегулированию украинского конфликта, а также укрепления двустороннего сотрудничества с Россией.

По словам Сийярто, Будапешт и Москва планируют сотрудничать в сферах сельского хозяйства и фармацевтической промышленности, то есть в тех, которые не затронуты санкциями.

Читайте также:

Сийярто: Венгрия не отзовёт вето на вступление Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье

Politico: США помогли убедить Венгрию продлить санкции против РФ

Орбан заявил о риске краха экономики Евросоюза при вступлении Украины
#москва
#сша
#санкции
#министр
#ес
#венгрия
Движение «Здоровое Отечество» запускает в Серпухове спортивные тренировки
26 марта 2025, 15:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Жители Серпухова могут принять участие в бесплатных пробежках и занятиях спортом на свежем воздухе, которые организует Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Цель проекта – популяризация здорового образа жизни, укрепление физического и морального здоровья жителей города, создание активного сообщества.
«Здоровье нации начинается со здоровья каждого гражданина. Мы предоставляем отличную возможность укрепить здоровье, даже если вы никогда ранее не занимались спортом. Наши опытные инструкторы помогут сделать первые шаги и почувствовать уверенность в своих силах», – отметил руководишь патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.
Занятия будут проходить каждую неделю. Локации тренировок будут меняться, чтобы участники могли познакомиться с разными живописными уголками Серпухова.

Читайте также:

Юные футболисты школы «Абсолют» стали чемпионами международного турнира

В Серпухове проверили ход ремонта пешеходного моста на железнодорожном вокзале

В Серпухове запустили «Бизнес-часы» для диалога бизнеса и власти
#серпухов
#спорт
#минспорт мо
#здоровье
#физкультура
#пробег
#тренировки
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Создание ядерной крылатой ракеты AGM-181 LRSO идет с опережением графика
19FortyFive: Создание ядерной крылатой ракеты AGM-181 LRSO опережает график
26 марта 2025, 14:03

Фото: iStock/Gerasimov174

Создание американской ядерной крылатой ракеты AGM-181 Long Range Stand Off Weapon (LRSO) идет с опережением графика. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Алекс Холлингс.
«Ракета LRSO, разработанная для замены устаревших крылатых ракет AGM-86B, отличается малозаметностью, реактивным двигателем, дальностью полета более 1500 миль (свыше 2400 километров) и изменяемой мощностью от 5 до 150 килотонн», — пишет Холлингс.

По словам автора, носителем AGM-181 LRSO станет стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Разрабатывать ракету начали еще в 2017 году, а уже к осени 2023 года оружие прошло девять испытаний, а его разработка опережает изначально запланированный график. По словам Холлингса, это не свойственно для секретных оборонных закупок.

Ракета AGM-181 LRSO предназначена для уничтожения важных стратегических объектов возможного противника.

Читайте также:

Посланник Трампа Гренелл: Украина отказалась от ядерного оружия РФ

Украинский пленный рассказал о пропаже натовского оружия

Эксперты назвали угрозу для всего мира
#оружие
#украина
#ракета
#график
#разработка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Вологодской области Филимонов допустил смягчение алкогольных запретов
26 марта 2025, 12:06

Георгий Филимонов (Фото: kremlin.ru)

Ограничения на продажу алкогольной продукции, действующие на территории Вологодской области, в дальнейшем могут измениться. Это будет зависеть от результатов, к которым приведёт данная мера.
Об этом в разговоре с изданием «Газета.ру» заявил губернатор региона Георгий Филимонов. Он подчеркнул, что ограничительные меры, действующие в области в отношении торговли спиртным, не имеют ничего общего с «сухим законом» времён СССР.

«Знаете, что единственное у Горбачева получилось? Вспоминая о сухом законе, многие умалчивают тот факт, что тогда повысилась рождаемость. Он сработал как инструмент народосбережения», — отдал должное закону от 1985 года Филимонов.

Губернатор уточнил, что в Вологодской области нет «сухого закона», а есть мягкая и сбалансированная работа по точечным ограничениям продажи алкогольной продукции.

Глава региона подчеркнул, что данные ограничительные меры были предприняты не на пустом месте, а после тщательного анализа и подготовки. И они назрели давно, так как фраза о «вымирании Русского Севера» — уже давно не просто пустые слова, а реальное описание ситуации. И спаивание населения играло в этом далеко не последнюю роль.

«Мы на 71-м месте находимся в России в так называемом рейтинге трезвости. Позор!» — с возмущением сказал губернатор.

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Филимонов отметил, что региональные власти всегда предлагают альтернативу нездоровым увлечениям молодёжи, которая именно и потребляет основное количество спиртных напитков. За два года инвестиции в сферу спорта составили свыше пяти миллиардов рублей. Это стадионы, спортшколы, бесплатные секции, массовые спортивные мероприятия, это программа «Народный тренер» и многое другое.

«Занимайтесь спортом, учитесь, создавайте семьи, любите друг друга, рожайте детей. Без дурмана алкогольного, без самоумерщвления, без деградации и трагедии для детей», — призвал губернатор молодых жителей Вологодской области.

Он не исключил, что после замера эффективности этой меры в течение года нужно будет посмотреть, есть ли необходимость дополнительных рестрикций или, наоборот, послаблений.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов является пожалуй самым необычным руководителем среди глав российских регионов. Например, выступая перед студентами во время празднования Дня молодёжи, он читал со сцены рэп, а потом вместе с мастерами боевых единоборств прямо в костюме показал вполне приличную «вертушку».

Во время совещания в правительстве после известия о трудностях, с которыми сталкиваются выпускники при сдаче экзаменов по иностранному языку, руководитель области вдруг заговорил на неплохом английском. В его приёмной висит плакат с отсылкой к известному сериалу с лозунгом «Слово губернатора», а недавно митрополит Вологодский и Кирилловский Савва читал для чиновников областной администрации лекцию о природе греха.

Сам он, по его словам, уже десять лет не употребляет спиртного, стал за это время отцом четырёх дочерей, но считает, что нет ничего страшного в том, что человек по своему выбору решает отмечать праздники с алкоголем. Вопрос меры, качества напитков и частоты употребления, считает Филимонов.

Читайте также:

Губернатор Вологодской области Филимонов высмеял новости о своей кончине

Губернатор Вологодской области решил увеличить рождаемость в регионе запретом на алкоголь

В Вологодской области алкоголь будут продавать только два часа в день
#губернатор
#семьи
#ссср
#программа
#меры
#георгий филимонов
#алкоголь
#вологодская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Страны ЕС обокрали США и оказались хуже врагов — Трамп
Трамп: ЕС и Китай 45 лет обчищали США
26 марта 2025, 11:46

Фото: iStock/SurkovDimitri

Страны ЕС обчищали США на протяжении 45 лет. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в интервью Newsmax.
Так, Трамп обвинил другие государства в том, что они 45 лет обкрадывали США, пока Вашингтон был мягким и слабым. На сегодняшний день долг страны достиг 36 триллионов долларов, отметил американский лидер.

«Но часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили», — заявил Трамп.

Он добавил, что похожим образом поступал Китай. Теперь же, по словам Трампа, пришло время вернуть деньги или большую их часть.

Читайте также:

Трамп заявил, что боится возможностей искусственного интеллекта

Трамп: Европа стала нахлебником США в случаях с Украиной, Йеменом и НАТО

«Попали под колесо Трампа»: стало известно, какая судьба ждет Гренландию
#сша
#деньги
#европа
#китай
#страны
#лидер
#нато
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не только армия и флот»: Путин причислил литературу, кино и музыку к союзникам России
Путин причислил литературу, кино и музыку к союзникам России
26 марта 2025, 09:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У России в числе союзников есть не только армия и флот. К ним можно причислить также литературу, кино, музыку и другие сферы искусства.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по культуре и искусству, трансляция которого велась в телеграм-канале Кремля. Таким образом глава государства перефразировал и расширил знаменитый афоризм Александра III, оставшийся в анналах истории ещё с XIX века. Напомним, в ответ на сетования сановников на то, что страна осталась без поддержки союзников в сложной международной обстановке, император заявил, что у России есть только два надёжных союзника — армия и флот.

В ходе мероприятия ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов дополнил эту известную цитату, добавив к союзникам Союз писателей РФ. В ответ на это Путин заметил, что вся сфера искусства является союзником России.

«Если посмотреть фильмы о войне, будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства. А музыка разве нет?» — задал риторический вопрос российский лидер.

В качестве иллюстрации он напомнил о знаменитой Седьмой симфонии Шостаковича, которая была написана и исполнена в умирающем от голода и холода, обстреливаемом днём и ночью блокадном Ленинграде.

Читайте также:

Путин присвоил Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину звания народных артистов России

Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве»

Стало известно о планах по ротации бойцов СВО
#музыка
#армия
#владимир путин
#президент
#флот
#мероприятия
#лидер
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате