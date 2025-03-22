Сийярто: Венгрия не отзовёт вето на вступление Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье

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Венгрия будет и далее выступать против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Такая ситуация продолжится до решения проблемы венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону со своей австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер, которая неделю назад побывала в Киеве.
Пока ситуация не изменится, своё вето на присоединение Украины к Евросоюзу Венгрия не отзовёт, написал Петер Сийярто в своей социальной сети. Соответственно, ни о каком прогрессе в данном вопросе не может идти речи, заключил глава венгерского внешнеполитического ведомства.
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«Я ценю готовность госпожи Майнль-Райзингер помочь, но ситуация остается такой, что украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не вернуло венгерской общине права, отнятые у нее в 2015 году», — отметил министр.
Пока ситуация не изменится, своё вето на присоединение Украины к Евросоюзу Венгрия не отзовёт, написал Петер Сийярто в своей социальной сети. Соответственно, ни о каком прогрессе в данном вопросе не может идти речи, заключил глава венгерского внешнеполитического ведомства.
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Александр Бойцов