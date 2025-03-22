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Сийярто: Венгрия не отзовёт вето на вступление Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье

Сийярто: Вето Венгрии на членство Украины в ЕС останется в силе из-за Закарпатья
Фото: istockphoto/xbrchx

Фото: istockphoto/xbrchx

Венгрия будет и далее выступать против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Такая ситуация продолжится до решения проблемы венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону со своей австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер, которая неделю назад побывала в Киеве.

«Я ценю готовность госпожи Майнль-Райзингер помочь, но ситуация остается такой, что украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не вернуло венгерской общине права, отнятые у нее в 2015 году», — отметил министр.

Пока ситуация не изменится, своё вето на присоединение Украины к Евросоюзу Венгрия не отзовёт, написал Петер Сийярто в своей социальной сети. Соответственно, ни о каком прогрессе в данном вопросе не может идти речи, заключил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

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«Преступник и предатель»: В СВР дали исчерпывающую характеристику перебежчику Гордиевскому
СВР: Умерший сегодня перебежчик Гордиевский был преступником и предателем
22 марта 2025, 21:21

Фото: istockphoto/Vadym Plysiuk

Известный «двойной агент» Олег Гордиевский скончался сегодня в Великобритании на 87-м году жизни. В Службе внешней разведки (СВР) России его назвали преступником и предателем.
Такую исчерпывающую характеристику дали бывшему полковнику КГБ в пресс-бюро СВР в ответ на запрос РИА Новости. Напомним, работавший в органах госбезопасности с 1962 года Гордиевский, по данным западных СМИ, был самым высокопоставленным офицером, когда либо переходившим на сторону противника. В 1983 году он возглавил советскую резидентуру в Лондоне и едва всю её не «сдал». Просто не успел: что-то заподозрившая Москва отозвала куратора обратно в СССР.

Британская разведывательная служба MI-6, дорожа столь ценным кадром, разработала целую операцию, в результате которой Гордиевского удалось вывезти на Запад. Там он продолжил работу против своей страны, консультируя по различным вопросам разведки разных стран.

В 2007 году за заслуги в деле укрепления безопасности Соединённого Королевства Олег Гордиевский был произведён в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия. В СССР за измену Родине его заочно приговорили к расстрелу. В дальнейшем, несмотря на неоднократные «потепления» отношений и «прогибы» перед Западом, этот приговор так и не был отменён.

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Пентагон начал разбираться с делом Илона Маска с помощью детектора лжи
Bloomberg: Пентагон с помощью полиграфа проводит расследование о визите Маска
22 марта 2025, 20:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Пентагон приступил к расследованию утечек, согласно которым американский бизнесмен Илон Маск посетил оборонное ведомство. Дело ведётся с применением полиграфа, пишет агентство Bloomberg.
Руководитель аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер в ответ на обвинения, связанные с недавним визитом миллиардера в Пентагон, призвал провести расследование «несанкционированного раскрытия» сведений, которые касаются нацбезопасности.

В частности, опасения вызвали утечки, из которых следует, что Маск посетил Минобороны США и ознакомился с планами гипотетической войны США с Китаем и возможными вариантами стратегии Вашингтона на этот счёт. Ряд американских политиков особо остро отреагировал на данный факт, поскольку предприниматель назвал Тайвань частью КНР и призвал властей острова воссоединиться с материковым Китаем.

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#илон маск
#пентагон
#сша
#предприниматель
#расследование
#минобороны
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«Издевательский перформанс»: Захарова жёстко высказалась о визите посла Канады на Пискаревское кладбище
Захарова: посол Канады Тейлор совершила издевательский перформанс
22 марта 2025, 20:03

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Посол Канады в России Сара Тейлор совершила «издевательский перформанс», посетив Пискаревское кладбище в Петербурге и расположенный на нём монумент «Мать-Родина». Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что было бы наивно полагать, что на такой с виду благородный шаг посла сподвигло сострадание к почти полумиллиону захороненных на кладбище жертв блокады Ленинграда.

По словам Захаровой, за показным сопереживанием скрывается конкретная цель. Представитель МИД обратила внимание, что в соцсетях Тейлор разместила комментарий, из которого следует, что блокада Ленинграда была якобы связана с итогами подписания «Пакта Молотова-Риббентропа» и проведения Ялтинской конференции. Эти слова Захарова назвала цинизмом и призвала посла ознакомиться с историей Второй мировой войны.

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#мария захарова
#мид рф
#кладбище
#блокада ленинграда
#право
#дипломат
#канада
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Repubblica: Обсуждается возможность отправки миротворцев из Азии и Южной Америки
22 марта 2025, 18:53

Фото: istockphoto/AtK

Союзники Киева готовят некий «гарантийный план» в случае заключения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Он подразумевает отправку в зону конфликта двух независимых миротворческих контингентов и «материально-техническое присутствие США» в обмен на сделку по редкоземельным минералам.
Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. В публикации отмечается, что, хотя переговоры о перемирии ещё фактически не начались, уже выдвигается пресловутый «гарантийный план».

«План, который разворачивается по оси Нью-Йорк — Брюссель — Киев — Москва», — уточняют авторы статьи.

Согласно информации издания, первый миротворческий контингент будет составлен из военнослужащих азиатских и южноамериканских государств. Его разместят вдоль российско-украинской границы. Во вторую группу миротворцев войдут подразделения из стран, входящих в так называемую «коалицию желающих». Эти части союзники Киева предлагают разместить в районе западных границ Украины — с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией.

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#москва
#план
#киев
#переговоры
#граница
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Спикер ЗАЭС Яшина: Станция является и всегда была российской собственностью
22 марта 2025, 17:48

Фото: istockphoto/martin_

Запорожская атомная электростанция принадлежит только и исключительно России. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Таким образом она прокомментировала заявления о возможной передаче украинским руководством контроля над ЗАЭС администрации президента США Дональда Трампа. Электростанция находится в правовом поле и собственности России, подчеркнула спикер ЗАЭС.

«Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно», — отметила Яшина.

Она также напомнила о существовании экономического аспекта вопроса. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, за эксплуатацию станции отвечает совершенно конкретное акционерное общество, заключила представитель ЗАЭС.

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#сша
#общество
#станции
#заэс
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