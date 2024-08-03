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Остановка Киевом транзита российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину координировалась в Брюсселе. Об этом в рамках фестиваля Колледжа Матьяша Корвина заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«События и мои переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя», — сказал политик.
Журналист уточнил, считает ли Сийярто, что Украине велели запретить транзит из Брюсселя.
«Думаю, да», — подтвердил министр иностранных дел Венгрии.
Сийярто резюмировал, что Евросоюз не мог смириться с упорством Венгрии в желании достичь мира. Несмотря на то, что блок ЕС ослаб, он все еще влиятелен.
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