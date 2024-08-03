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Выяснилось, кто координировал остановку транзита нефти РФ через Украину

Сийярто: приостановка транзита нефти России через Украину координировалась в ЕС
03 августа 2024, 21:24
Фото: istockphoto/e-crow

Фото: istockphoto/e-crow

Остановка Киевом транзита российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину координировалась в Брюсселе. Об этом в рамках фестиваля Колледжа Матьяша Корвина заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«События и мои переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя», — сказал политик.

Журналист уточнил, считает ли Сийярто, что Украине велели запретить транзит из Брюсселя.



«Думаю, да», — подтвердил министр иностранных дел Венгрии.

Сийярто резюмировал, что Евросоюз не мог смириться с упорством Венгрии в желании достичь мира. Несмотря на то, что блок ЕС ослаб, он все еще влиятелен.

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#новости
#евросоюз
#мид
Стало известно о секретном расследовании ФБР в отношении Трампа
WP: Трампа подозревали в незаконном получении $10 млн от властей Египта
03 августа 2024, 20:46

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидата в президенты США Дональда Трампа подозревали в незаконном получении десяти миллионов долларов от египетских властей на предвыборную гонку в 2016 году. Как пишет издание The Washington Post, американские силовики вели против политика секретное расследование с 2017 года.
«Президент Трамп никогда не получал ни копейки от Египта», — сказал журналистам пресс-секретарь бывшего американского президента Джейсон Миллер.

Обозреватели уточнили, что пока Трамп президентствовал, США были более лояльны к Египту. Известен случай, когда экс-глава Белого дома назвал своего египетского коллегу «любимым диктатором». Чиновники обеих стран ошеломленно молчали в ответ на шутку.

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#выборы
#новости
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У Запада есть для Украины плохие новости
iDNES: балканские государства не хотят продавать Чехии снаряды для боевиков ВСУ
03 августа 2024, 18:40

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Боеприпасы для Украины не спешат продавать Чехии некоторые балканские государства. Об этом сообщает чешский обозреватель iDNES.
«В кругах спецслужб говорят и о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы, потому что знают: далее они проследуют на Украину. Поэтому от поставок отказываются, например, некоторые балканские страны», — сказано в материале.

В Чехии критикуют подобную инициативу, связанную с Украиной, из-за предполагаемого маржинального дохода предприятий обороны, отмечают авторы статьи.

Чешская оппозиция связалась с главой Минобороны Чехии, написав о непрозрачном ведении закупок.

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#сво
#новости
#россия
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ЦАХАЛ сообщил о поражении центра производства вооружений ХАМАС
03 августа 2024, 18:23

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Центр управления оружейного производства ХАМАС поразила израильская армия, сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ. Военные отметили, что он находился в бывшей школе на севере Газы. Там же, по сообщению Армии обороны Израиля, палестинское движение планировало свои атаки.
«ЦАХАЛ поразила центр управления и контроля ХАМАС, который использовался для производства вооружений, а ранее был известен как школа Хамама, на севере сектора Газа», — гласит запись.

Военнослужащие, по их словам, до удара разведывали местность, чтобы снизить риск причинения вреда мирному населению. ЦАХАЛ использовал высокоточный боеприпас, добавили солдаты.

В октябре прошлого года Израиль атаковали ракетами со стороны Газы, затем ХАМАС атаковал военных и гражданских лиц. В ответ израильтяне начали операцию «Железные мечи».

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#мир
#израиль
#цахал
#хамас
#война
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Стало известно, как США могут победить Китай
GT: США готовы развязать войну в Азии для победы над КНР
03 августа 2024, 17:40

Фото: istockphoto/Fotonen

Вашингтон готов начать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сохранения своей гегемонии и подрыва влияния Китая. Об этом сообщает Global Times (GT). Уточняется, что американская сторона хочет взять на себя роль этакого хранителя мира, однако она лишь разделяет АТР и доводит конфликты в нем до крайней степени.
«Для США превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в «пороховую бочку» — это абсолютный способ одержать победу», — сказано в материале.

Отмечено, что США определяют Китай, как государство, намеревающееся глобально с ними конкурировать. Поэтому Америка готова поставить под удар всю Азию, лишь бы одержать победу над КНР.

Ранее сообщалось о накапливании рисков в китайско-американских отношениях.

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#мир
#сша
#китай
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Зеленский хочет выйти из-под контроля Запада
Зеленский не хочет платить долги Украины
03 августа 2024, 16:47

Фото РИА Новости/Стрингер

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет выйти из-под контроля западных союзников и не собирается выплачивать долги Украины. Об этом в социальных сетях написал журналист из Ирландии Чей Боуз.
«…теперь он принял закон, согласно которому Украина не обязана платить по долгам», — написал Боуз, упомянув законы, принятые Зеленским в отношении русского языка, Украинской православной церкви, а также запрет на выборы.
Теперь же список законодательных инициатив пополнил закон о реструктуризации госдолга республики. Ныне украинскому правительству разрешено приостанавливать выплаты, касающиеся внешнего долга страны.

Ранее эксперты заявляли, что Украину может настичь дефолт, украинская власть сейчас договаривается с кредиторами, чтобы реструктурировать внешний долг.

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Во Львовской области демонтировали все советские памятники

На Украине запаниковали после обмена заключенными между РФ и Западом
#украина
#владимир зеленский
#новости
#закон
#сша
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Во Львовской области демонтировали все советские памятники
Глава Львовской ОВА Козицкий: в регионе демонтировали все памятники СССР
03 августа 2024, 15:55

Фото: istockphoto/Diy13

Все советские памятники демонтировали во Львовской области Украины. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Максим Козицкий.
«Мы во Львовской области демонтировали все советские памятники… И так же до 27 июля переименовали все известные нам топонимы, связанные с российско-советской пропагандой», — говорится в публикации Telegram-канале.

Чиновник добавил — чтобы завершить процесс полностью, необходимо «избавиться от всех ячеек» УПЦ и понадеялся, что она будет запрещена законом.

Закон о декоммунизации на Украине приняли в 2015 году. Тогда же началась тотальная борьба со всеми проявлениями советской и русской культуры. В частности, украинские власти призывали сжигать русскую литературу.

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#россия
#ссср
#украина
#новости
#мир
#памятники
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На Украине запаниковали после обмена заключенными между РФ и Западом
WP: обмен заключенными с Россией заставил Украину насторожиться
03 августа 2024, 15:27

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Официальные лица на Украине обеспокоены обменом заключенными между РФ и Западом, так как он демонстрирует способность сторон к переговорам. Об этом информирует The Washington Post.
В статье издания говорится, что в Киеве «с опаской» следили за обменом заключенными между РФ и Западом. Уточняется, что украинцы знают, что их страна выживает за счет переданного оружия и средств, «взятых в долг и подаренных из-за рубежа».

Согласно информации источника, если помощь западных союзников прекратится, то Украина окажется «в большой беде».

Напомним, 1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах различных государств.

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#украина
#запад
#киев
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КСИР обвинил Израиль и США в убийстве главы политбюро ХАМАС
В КСИР сообщили, что ликвидацию Хании организовал Израиль при поддержке США
03 августа 2024, 15:16

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Главу политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию ликвидировали снарядом малой дальности, чья масса составляет примерно семь килограммов. Об этом сказано в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«По данным следствия, эта террористическая операция была осуществлена путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг, сопровождавшегося сильным взрывом, который произошел за пределами гостевого дома», — цитирует Tasnim.

Отмечено, что убийство организовал Израиль при поддержке Вашингтона. Иранская сторона пообещала отомстить за Ханию.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Иран не предпринимать ответных мер за убийство главы политбюро ХАМАС.

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#израиль
#сша
#хамас
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Стало известно об отношении к переговорам с Россией на Украине
RS: на Украине начало меняться отношение к переговорам с РФ
03 августа 2024, 14:20

Фото: istockphoto/3dmitry

Отношение к переговорам с РФ начало меняться на Украине. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).
В материале указывается, что процент тех, кто готов к территориальным уступкам и прекращению боевых действий, за последний год вырос втрое с 10% до 32%. Об этом говорят данные опроса, который опубликовал Киевский международный институт социологии. При этом согласия по поводу того, как должен или будет выглядеть конец конфликта, нет. Обозреватели RS добавили, что очевидна тенденция в пользу компромисса.

«Среди украинской элиты намеки были более тонкими, но есть свидетельства того, что Украина, возможно, изучает возможность прямого взаимодействия с Россией», — сказано в статье.

Отмечено, что руководитель украинского МИДа Дмитрий Кулеба некоторое время назад был в Китае впервые после начала кризиса в республике. Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, заявлял о своем желании, чтобы представители РФ посетили второй мирный саммит. Москва пока никак не комментировала свою позицию по участию в нем.

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#россия
#украина
#война
#сво
#спецоперация
#переговоры
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