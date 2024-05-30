Венгрия может потерять высокие посты в ЕК из-за отказа помогать Украине

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Венгерские министры могут потерять свои высокие посты в Еврокомиссии из-за отказа страны продолжать помощь Украине, об этом пишет издание Politico со ссылкой на трёх дипломатов, пожелавших остаться анонимными.
«Устав от постоянного обструкционизма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины, его коллеги-лидеры по ЕС планируют наказать его, предоставив его стране низкий министерский пост в следующем составе Европейской комиссии», — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.
Уточняется, что в Евросоюзе устали от промедления Орбана с введением антироссийских санкций, а также от его отказов продолжать поставки военной помощи Вооружённым силам Украины.
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Евгения Парфентьева