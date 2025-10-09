Сийярто: Зеленский полностью утратил связь с реальностью
Глава МИД Венгрии раскритиковал заявления Зеленского о вступлении Украины в ЕС
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявления Владимира Зеленского о планах Украины вступить в Евросоюз. Он заявил, что украинский лидер полностью утратил чувство реальности. Слова венгерского политика приводит РЕН ТВ.
Сийярто отметил, что высказывания Зеленского в нормальной ситуации вызвали бы бурю негодования. Министр подчеркнул, что решение о приёме новых членов в ЕС требует единогласного одобрения всех стран-участниц, и Венгрия выступает против этого.
«Венгерский народ уже решил, что не хочет стратегической интеграции с Украиной», — высказался политик.Правительство Венгрии неоднократно блокировало инициативы по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз. В июне премьер-министр Виктор Орбан заблокировал заявление ЕС о начале переговоров по членству Украины. Венгерская сторона предупреждает о рисках для европейской экономики и возможной эскалации конфликта с Россией.