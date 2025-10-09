Сийярто: Зеленский полностью утратил связь с реальностью

09 октября 2025, 15:19

Глава МИД Венгрии раскритиковал заявления Зеленского о вступлении Украины в ЕС

Фото: Istock/Anna Linda Knoll

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявления Владимира Зеленского о планах Украины вступить в Евросоюз. Он заявил, что украинский лидер полностью утратил чувство реальности. Слова венгерского политика приводит РЕН ТВ.





Сийярто отметил, что высказывания Зеленского в нормальной ситуации вызвали бы бурю негодования. Министр подчеркнул, что решение о приёме новых членов в ЕС требует единогласного одобрения всех стран-участниц, и Венгрия выступает против этого.

«Венгерский народ уже решил, что не хочет стратегической интеграции с Украиной», — высказался политик.