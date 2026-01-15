«Избила жена»: Макрон появился на публике с окровавленным глазом
Макрон выступил перед военными с налитым кровью глазом
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед ВС страны с налитым кровью правым глазом. Об этом пишет газета Le Figaro.
Политик извинился за свой внешний вид, а также заверил, что ничего серьезного с ним не произошло. Он в шутку отметил, что это можно воспринимать как непреднамеренную отсылку к «глазу тигра».
«Для тех, кто понял, это признак решимости», — заявил Макрон.Французского лидера высмеяли в социальной сети X. Пользователи предположили, что он вновь поссорился со своей женой Брижит и стал жертвой домашнего насилия.
«Кажется, Брижит опять дала пощечину», «Макрона избила его «жена», «Правая рука Брижит снова в действии. Бедный Макарончик», — писали они.Ранее глава государства получил пощечину от супруги во время визита во Вьетнам. Все действие засняли журналисты.