«Избила жена»: Макрон появился на публике с окровавленным глазом

15 января 2026, 19:04

Макрон выступил перед военными с налитым кровью глазом

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед ВС страны с налитым кровью правым глазом. Об этом пишет газета Le Figaro.





Политик извинился за свой внешний вид, а также заверил, что ничего серьезного с ним не произошло. Он в шутку отметил, что это можно воспринимать как непреднамеренную отсылку к «глазу тигра».

«Для тех, кто понял, это признак решимости», — заявил Макрон.

«Кажется, Брижит опять дала пощечину», «Макрона избила его «жена», «Правая рука Брижит снова в действии. Бедный Макарончик», — писали они.