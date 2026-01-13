Politico: инициатива Макрона и Мелони по диалогу с РФ набирает поддержку в ЕС
Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони о начале переговоров с российскими властями набирает поддержку в странах Евросоюза. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.
По информации издания, идея возобновления диалога с Москвой становится все более популярной как в Брюсселе, так и в столицах государств ЕС. Макрон 19 декабря 2025 года заявил, что Европе было бы полезно восстановить диалог с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что европейцам следует найти способ сделать это в ближайшие недели. В начале января он также допустил, что разговор с российским лидером может состояться в скором времени.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 9 января выступила с заявлением о необходимости начала переговоров с Россией по теме Украины и предложила назначить специального посланника ЕС по украинскому урегулированию.
Как отметил неназванный французский чиновник, Макрон в последнее время настаивал на том, что на фоне двусторонних контактов между США и Россией Европе важно хотя бы частично участвовать в подобных обсуждениях. По его словам, эту позицию поддержала и Мелони.
Источники Politico подчеркивают, что сторонники диалога не питают иллюзий относительно возможных результатов переговоров, однако в ряде европейских столиц растет понимание необходимости прямого общения с Москвой. По словам чиновника, существуют вопросы, которые Европа не может обсуждать исключительно с США, поскольку они напрямую затрагивают безопасность европейских стран. При этом, как отмечается, сигналы Вашингтону столь же важны, как и послания Москве.