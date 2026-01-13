Politico: инициатива Макрона и Мелони по диалогу с РФ набирает поддержку в ЕС

13 января 2026, 12:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони о начале переговоров с российскими властями набирает поддержку в странах Евросоюза. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.





По информации издания, идея возобновления диалога с Москвой становится все более популярной как в Брюсселе, так и в столицах государств ЕС. Макрон 19 декабря 2025 года заявил, что Европе было бы полезно восстановить диалог с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что европейцам следует найти способ сделать это в ближайшие недели. В начале января он также допустил, что разговор с российским лидером может состояться в скором времени.



Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 9 января выступила с заявлением о необходимости начала переговоров с Россией по теме Украины и предложила назначить специального посланника ЕС по украинскому урегулированию.



