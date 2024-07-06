Силовики изъяли оружие с патронами у пытавшихся захватить власть в Кыргызстане

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Оружие в количестве 70 единиц с 255 тысячами боеприпасов изъяли силовики Кыргызстана у членов банды, планировавшей госпереворот в республике. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
«Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату Жогорку Кенеша (республиканского парламента. — Прим. ред.) Кыргызстана Марлену Маматалиеву», — прокомментировали в ведомстве.
Также у преступников найдены 200 комплектов формы МВД, более 30 бронежилетов, самодельные бомбы, экстремистская литература и два дрона.
Накануне республиканские силовики сообщили о предотвращении захвата власти в республике. В частности, пять человек собирались устроить беспорядки, а потом ликвидировать их участников.
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