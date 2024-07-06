Минздрав Бурятии: число отравившихся в бурятском общепите увеличилось до 56

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Количество отравившихся в бурятском общепите увеличилось до 56 человек. Об этом в Telegram-канале сообщила глава регионального Минздрава Евгения Лудупова.
«Госпитализировано 18 человек, из них 13 детей. Состояние госпитализированных средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
По предварительным данным Лудуповой, пострадавшим диагностировали острый гастроэнтерит. Подтверждение анализов ожидается.
В пресс-службе регионального СУ СК РФ сообщали о доследственной проверке по факту отравления. Предварительно, пострадавшие ели продукцию общепита, а затем, почувствовав недомогание, обратились к медикам.
«Контролирующими органами деятельность компании временно приостановлена», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее сообщалось об обращении в больницу Гусиноозерска 22 человек с признаками отравления. Прокуратура проводит проверку.
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Никита Кротов