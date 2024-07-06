Пенсионерка запустила салют в отделении Сбербанка в Калининграде

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Фейерверк в отделении Сбербанка в Калининграде запустила пенсионерка. Об этом сообщает издание «Клопс». Очевидец уточнил, что все случилось на улице Миклухо-Маклая. Пожилая женщина оставила салют у входа, подожгла его и поспешила ретироваться.
«Бабушка в отделении Сбербанка подожгла большую коробку с фейерверками, положила горелку в пакет и спокойно вышла. Сказала, что ей кто-то приказал. Из здания в этот момент выбежала перепуганная девушка», - сказал свидетель инцидента.
Правоохранители пока никак не прокомментировали произошедшее, данные о пострадавших отсутствуют.
Известно, что подобный случай произошел в банке Архангельской области, где мужчина устроил фейерверк-шоу.
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