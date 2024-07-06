Подростка жестоко избили за дреды в Башкирии

Фото: istockphoto/Fedorovekb
За дреды жестоко избили подростка в Башкирии. Как уточнил Telegram-канал Baza, потерпевший похож на исполнителя Моргенштерна*. Уточняется, что парень приехал в свое село Баймакского района, однако местные не приняли его стиль.
Тем временем при помощи рукоприкладства вопросы решают и на Украине. Так, одесский фитнес-тренер обматерил военного по неизвестной причине. Спортсмен заметил, что те, кто находится в зоне боевых действий, являются «рабами». По данным информаторов, тренера нашли, разбив ему лицо.
До этого стало известно, что пьяный пенсионер на Украине пересек границу с Россией на велосипеде, подорвавшись на мине боевиков ВСУ. Накануне, 5 июля, ему исполнился бы 61 год.
*Признан иноагентом в РФ.
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До этого стало известно, что пьяный пенсионер на Украине пересек границу с Россией на велосипеде, подорвавшись на мине боевиков ВСУ. Накануне, 5 июля, ему исполнился бы 61 год.
*Признан иноагентом в РФ.
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Никита Кротов