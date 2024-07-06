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Подростка жестоко избили за дреды в Башкирии

06 июля 2024, 14:02
Фото: istockphoto/Fedorovekb

Фото: istockphoto/Fedorovekb

За дреды жестоко избили подростка в Башкирии. Как уточнил Telegram-канал Baza, потерпевший похож на исполнителя Моргенштерна*. Уточняется, что парень приехал в свое село Баймакского района, однако местные не приняли его стиль.
Тем временем при помощи рукоприкладства вопросы решают и на Украине. Так, одесский фитнес-тренер обматерил военного по неизвестной причине. Спортсмен заметил, что те, кто находится в зоне боевых действий, являются «рабами». По данным информаторов, тренера нашли, разбив ему лицо.

До этого стало известно, что пьяный пенсионер на Украине пересек границу с Россией на велосипеде, подорвавшись на мине боевиков ВСУ. Накануне, 5 июля, ему исполнился бы 61 год.



*Признан иноагентом в РФ.

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В Перми накрыли цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя

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#новости
#избиение
#подростки
В Перми накрыли цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя
УФСБ накрыло цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя в Перми
06 июля 2024, 13:44

Фото: iStock/Vicky Gosselin

УФСБ накрыло цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя в Перми. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности РФ.
Согласно информации правоохранителей, жители Перми организовали на территории города подпольный цех по производству суррогата алкоголя. Уточняется, что участники преступной группы были задержаны.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что жители Московской области смогут проверить легальность продажи алкоголя в той или иной торговой точке. Росалкогольрегулирование разработало для этого мобильное приложение «АНТИКОНТРАФАКТ АЛКО».

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#фсб
#уголовное дело
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В Одессе фитнес-тренер обматерил военного
06 июля 2024, 13:19

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Фитнес-тренер в Одессе обматерил военнослужащего. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.
Отмечается, что недовольный фитнес-тренер стал оскорблять бойца и подчеркнул, что все, кто воюет, являются «рабами». Причина, по которой произошел конфликт, остается неизвестной.

Согласно информации источника, вскоре грубияна нашли и разбили ему лицо. Иные подробности инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что пьяный украинский пенсионер на велосипеде пересёк границу с РФ, после чего подорвался на мине ВСУ. 5 июля ему мог бы исполниться 61 год.

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#тренер
#конфликт
#фитнес
#одесса
#военные
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Убийства заказывали в мэрии: Чем известна ОПГ «Турбазовские» и почему их лидер просит УДО
Лидер ОПГ «Турбазовские» Чащин потребовал досрочного освобождения
06 июля 2024, 13:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

90-е годы оставили неизгладимый след в истории России. Десятки преступных группировок орудовали по всей стране, беспрепятственно совершая убийства, грабежи и осуществляя мошеннические схемы. Некоторые фигуранты этих уголовных дел давно находятся в местах лишения свободы, но есть и те, кому пока что удаётся избежать наказания.
В 2014 году за решётку угодил лидер крупной челябинской ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин. Преступник получил 13 лет колонии, однако сегодня он настоятельно требует выпустить его на свободу досрочно.

Как появились «турбазовские», что привело их в Москву и как правительство заказывало у преступников убийства расскажет редакция «Радио 1».

Как сформировалась ОПГ «Турбазовские»


В 1990-х годах в челябинском городе Миасс Олег Георгица, который считается основателем банды, собрал вокруг себя молодых спортсменов, которые хотели добиться успеха лёгким путём.

Георгицу помнят как жёсткого главаря: он установил в банде строгий запрет на алкоголь и курение, а собрать своих головорезов он мог по щелчку пальцев — за каких-то 20 минут.

Первоначально банда занималась рэкетом, собирая дань с местных предпринимателей. Название «Турбазовские» появилось из-за особого интереса бандитов к земельным участкам, базам отдыха и прочим подобным объектам недвижимости, а также потому, что первоначальными местами сбора бандитов были турбазы «Ильменская» и «Тургояк».

Сперва преступники действовали только на территории Челябинской области, однако вскоре их влияние распространилось на всю Россию.

Сергей Чащин становится главой «Турбазовских»


В 1998 году неизвестные застрелили Георгицу в подъезде его дома. После смерти главаря группировка разделилась на несколько отдельных кланов, однако большая часть власти осталась в руках у Сергея Чащина, который при жизни Георгицы выполнял роль начальника «контрразведки» и отличался особой жестокостью.

«Турбазовские» и «Балашихинские»


Один из бывших подручных Георгицы Дмитрий Завьялов перебрался в Москву, где примкнул к банде «балашихинских», заняв в ОПГ высокое положение. «Балашихинские», в свою очередь, считались частью ОПГ «Курганские», которую возглавлял Дмитрий Лесняков по кличке Лес из клана Деда Хасана. В итоге и «турбазовские», поддерживавшие связи с «балашихинскими», стали частью «курганского» объединения.

Так челябинская группировка начала работать по заказам из столицы.

Крупные дела «Турбазовских»


В 2005 году в подъезде был застрелен уважаемый челябинский бизнесмен Андрей Падучин, который являлся генеральным директором ПО «Трек». Три года спустя в городе бесследно исчез владелец фирмы «Надежда» Павел Сидоров. Его труп, залитый хлоркой, следователи искали на протяжении долгого времени. После смерти Сидорова его компания обанкротилась.

По данным правоохранительных органов, боевики «турбазовской» банды в период с 1999 по 2011 год совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений с использованием огнестрельного оружия на территории Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края.

За одно убийство головорезы получали по несколько миллионов рублей.

Задержания «турбазовских»


Следователи начали активную охоту за членами ОПГ в 2012 году. Первые двое задержанных дали показания против Сергея Чащина и Виктора Ардабьевского, который в то время являлся главой мэрии Миасса и являлся заказчиком двух вышеописанных убийств.

Чащин был арестован, он также указал на Ардабьевского. Чиновника задерживал спецназ ФСБ. Его внедорожник остановили посреди лесной дороги, а самого заказчика убийств насильно выволокли из автомобиля на асфальт.

Суд над лидером «Турбазовских»


Чащин решил сотрудничать со следствием и дал признательные показания по всем инкриминируемым ему преступлениям. Дело главаря ОПГ слушалось в Челябинском областном суде. В результате, суд постановил признать его виновным в бандитизме, руководстве ОПГ, убийстве, покушении и незаконном хранении оружия. Он получил 13 лет колонии строгого режима, часть которого ему, впоследствии, заменили исправительными работами.

Чащин неоднократно ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, однако суд продолжает отказывать бывшему влиятельному преступнику.

Что стало с остальными членами «Турбазовских»


Доподлинно неизвестно, все ли участники кровавой группировки были схвачены и осуждены. Однако все те, до кого смогла дотянуться рука правосудия, получили длительные сроки лишения свободы, включая пожизненные.

Убийца-чиновник Ардабьевский скончался в «Матросской тишине», не дождавшись решения суда.

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#бизнесмен
#челябинск
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Экс-главу района Дагестана Омарова задержали по подозрению в экономических преступлениях
06 июля 2024, 13:00

Фото: iStock/OlFedv

Правоохранительные органы задержали по подозрению в совершении экономических преступлений бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в терактах в регионе. Об этом пишет ТАСС.
Согласно информации следствия, Омаров, Магомедов Р., Аледзиева П. и Умаров З., вместе с другими лицами вступили в сговор и в период с 2016 по 2022 год осуществляли кражу денежных средств в крупном размере. Схема заключалась в фиктивном трудоустройстве жителей села Сергокала в местную газету, которая является муниципальным бюджетным учреждением.

Уточняется, что трудоустроенные не выполняли никаких работ, а начисляемая им заработная плата перечислялась Омарову. В результате преступных действий было похищено порядка 697 тысяч рублей. В отношении четверых подозреваемых, включая Омарова, было возбуждено уголовное дело.

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#суд
#приговор
#уголовное розыск
#плата
#дагестан
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Стал известен способ заработка россиянками десятков тысяч долларов в Китае
Россиянки зарабатывают в Китае десятки тысяч долларов на продаже яйцеклеток
06 июля 2024, 12:39

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Донорством яйцеклеток зарабатывают россиянки в Китае, получая десятки тысяч долларов. О сомнительном способе обогатиться сообщил Telegram-канал SHOT. Уточняется, что такая «работа» помимо денег приносит проблемы со здоровьем и штрафы.
Девушки массово выкладывают ролики в соцсети, похваставшись, что легко и быстро подняли до 15 тысяч долларов, а еще бесплатно прокатились в Китай с оплаченным проживанием и питанием. По данным SHOT, этим промышляют целые агентства.

Кандидаткам нужно лишь подходить по параметрам и сдать все необходимые анализы. В частности, нужно иметь красивое лицо с возрастом от 18 до 30 лет, не иметь вредных привычек, а также небольшой вес и рост.

По словам девушек, менеджеры просят у них фото, а затем китайские мама и папа отбирают анкеты. Кроме того, покупатели проводят интервью.

Однако есть нюанс: донорство яйцеклеток в КНР запрещено законом, причем давно, поэтому процесс, по сути, происходит на черном рынке, а не в дорогой клинике.

А это означает, что безопасность процедуры никто не гарантирует. Все оформляется не донорством, а подарком.

Такие манипуляции могут привести к смерти или бесплодию. Есть мнение, что «тренд» подобного рода может стать пиар-акцией для агентств, занимающимся таким донорством.

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#россия
#россияне
#донор
#китай
#криминал
#новости
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СБУ задержала во Львове объявленного в розыск экс-прокурора Ильницкого
«Украинская правда»: во Львове задержали экс-прокурора Ильницкого и его тещу
06 июля 2024, 12:26

Фото: iStock/Yingko

Служба безопасности Украины задержала во Львове объявленного в розыск экс-прокурора Ростислава Ильницкого, который скрывался в доме тещи — адвоката Богдановой. Об этом пишет «Украинская правда».
МВД Украины в декабря прошлого года сообщало, что бывшего прокурора разыскивают по трем частям статьи уголовного кодекса страны «подделка документов». Согласно информации источника, адвоката Богданову задержали после получения взятки в размере три с половиной тысячи долларов.

Примечательно, что Богданова получила взятку за оказание влияния на принятие решения должностными лицами ряда военкоматов Львовской области по обновлению военно-учетных данных военнообязанных.

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#мвд
#подделка
#страны
#украина
#взятка
#адвокат
#прокуратура
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Коммерсантъ: Суд вынес приговор по хищениям в МКБ «Компас»
06 июля 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Приговор по делу о хищениях на 900 миллионов рублей в МКБ «Компас» вынес Замоскворецкий районный суд столицы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что предприятие входит в госкорпорацию «Ростех». Под стражу взят только один фигурант уголовного дела бывший гендиректор МКБ «Компас» Мурад Сафин. Всего в деле фигурирует семь человек. Всех признали виновными в мошенничестве в особо крупных размерах.

«Гособвинение запрашивало для господина Сафина восьмилетний срок, а суд назначил на год меньше. Учитывая, что вынесенное наказание — общего режима, а фигурант ранее провел много времени под стражей, находясь под следствием и судами, ему осталось досиживать примерно полгода», - сообщил один из участников процесса журналистам.

Повторное разбирательство по делу о предполагаемых хищениях у предприятия почти полутора миллиардов рублей проходило в 2022 году. По версии следователей, средства были сворованы за счет фиктивных контрактов.

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#россия
#суд
#приговор
#новости
#хищение
#мошенничество
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Суд разрешил обвиняемым в торговле людьми братьям Тейт выезжать из Румынии
06 июля 2024, 11:44

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Братьям Тейт, обвиняемым в торговле людьми, суд Бухареста разрешил выезжать за пределы Румынии, однако они должны оставаться в пределах Евросоюза. Об этом сказано в судебном постановлении.
«Заменить обязательство подсудимых Эмори Эндрю Тейта III и Тристана Тейта не покидать территорию Румынии обязательством ответчиков не покидать территориальные пределы Европейского Союза, кроме как с предварительного согласия судьи предварительной палаты или суда», — говорится в документе.

Уточняется, что за кикбоксерами сохраняется судебный контроль. Спортсмены обвиняются в торговле людьми, а также в преступлениях сексуального характера. Кроме того, претензии к ним по аналогичным преступлениям имеет Великобритания.

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#мир
#суд
#криминал
#новости
#румыния
#евросоюз
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В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей с дронами
06 июля 2024, 11:24

Фото: iStock/kodda

Вторую за неделю группу нарушителей задержали в Белоруссии у границы с Литвой. Об этом проинформировал госпогранкомитет республики.
Уточняется, что у злоумышленников были изъяты беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Общее количество БПЛА составило 4 единицы, а также 66 аккумуляторных батарей к ним.

Местные жители, в том числе безработные, подозреваются в нарушении границы с Литвой с применением квадрокоптера. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Отмечается, что предыдущий подобный инцидент произошел 2 июля. В Вороновском районе задержали группу преступников, у которых изъяли девять GPS-трекеров.

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