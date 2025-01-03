Силовики в Южной Корее прибыли в резиденцию президента для ареста

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Следователи управления антикоррупционных расследований (CIO) начали исполнение ордера на задержание временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщило агентство Yonhap. Ордер был выдан Западным окружным судом Сеула и действует до понедельника, 6 января.
«Мы приступили к исполнению ордера на задержание президента», — говорится в сообщении.Импичмент Юн Сок Ёлю был объявлен в связи с кратковременным введением военного положения. В рамках расследования правоохранительные органы добились решения суда о его аресте для допроса.
Хотя экс-президент обладает иммунитетом от уголовного преследования, он не распространяется на дела, связанные с мятежом или государственной изменой.
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Мария Моисеева