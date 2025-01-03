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В США самолет упал на склад: начался пожар, 11 пострадавших

AP: минимум 11 человек пострадало после падения самолета на склад в Калифорнии

Самолет упал на склад в Калифорнии (Фуллертон), вызвав сильный пожар. Пострадало минимум 11 человек. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели, начав тушение огня и разбор завалов.
Пока точные данные о погибших отсутствуют, пострадавших также может оказаться больше 11, передает AP. Местные службы продолжают проводить спасательные работы и выяснять обстоятельства трагедии. Еще не установлено, какой именно самолет потерпел крушение.

В Telegram-канале РИА Новости выложили видео с места падения самолета.





Крушение произошло недалеко от муниципального аэропорта Фуллертона, который располагает одной взлетно-посадочной полосой и одной вертолетной площадкой. Аэропорт окружен жилым районом, коммерческими складами и региональной железнодорожной линией Metrolink.

Фуллертон — это город с населением около 140 тысяч человек, расположенный примерно в 40 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса.

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#крушение
В Крыму произошло смертельное ДТП
02 января 2025, 22:59

Фото: istockphoto/blinow61

Смертельное ДТП с участием легковушек унесло жизни троих человек, включая двоих детей, еще пятеро человек пострадали, сообщили в региональном МВД. Трагедия случилась в Советском районе близ населенного пункта Шахтино.
«В результате ДТП погибли трое пассажиров автомобиля «Лада Калина», двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2023 годов рождения. Двое водителей, один пассажир 2015 года рождения, находившийся в автомобиле Chevrolet, и два пассажира автомобиля «Лада Калина» с травмами доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве.
Предварительно, водитель иномарки «Шевроле» по пути в сторону Джанкоя не справился с управлением, вылетев на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калину». Проводится проверка.

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МЧС: в Крыму выявлены два новых участка загрязнения нефтепродуктами
02 января 2025, 19:32

Фото: istockphoto/dehooks

Два новых участка загрязнения нефтепродуктами на фоне крушения танкеров выявили в Крыму, передают спасатели в официальном Telegram-канале МЧС.
«В Керчи, в районе городского пляжа, выявлено незначительное загрязнение на 1,8 километра. В Ленинском районе у озера Тобечик — 2,1 километра», — сказано в сообщении.
В настоящее время зона очищается, а также специалистами вывозится грунт, работает свыше 40 единиц техники и порядка 150 человек.

За несколько дней до этого стало известно, что на крымском полуострове ввели региональный режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма 15 декабря. Как уточняли оперативные службы, перевозилось, примерно, 9,2 тысячи тонн нефтепродуктов.

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Автобус с туристами из России попал в ДТП в Таиланде
SHOT: Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде
02 января 2025, 17:28

Фото: istockphoto/dehooks

Туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде, передает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла на въезде в Паттайю. Уточняется, что автобус с 37 пассажирами протаранила машина Toyota Fortuner и отлетела в бетонное ограждение.

Согласно предварительной информации, травмы получили 27 человек, среди которых россияне и водитель автобуса. Пострадавших экстренно госпитализировали.

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Избежавший казни серийный убийца Масалимов вышел из колонии ещё год назад: что известно, где он сейчас, подробности
02 января 2025, 14:58

Фото: кадр из телепрограммы на НТВ

Уфимец Анвар Масалимов, прославившийся тем, что избежал исполнения смертного приговора, в третий раз вышел на свободу. Он вернулся из колонии, отбыв наказание, еще в прошлом году. В свое время Масалимов стал одним из немногих заключенных, освободившихся из колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова».
О том, за что Масалимов угодил за решетку, как избежал смертного приговора и почему его вновь, после трех лет на свободе, посадили, расскажет редакция «Радио 1».

Как Масалимов получил смертный приговор


Анвар Масалимов родился в 1955 году в Уфе. Детство и юность он провел в социально благополучной семье без психотравмирующих ситуаций. После окончания средней школы был призван в ряды Советской армии. Затем мужчина женился, спустя некоторое время у него родился сын. До 1980 года он успел поработать в разных сферах: экспедитором, монтажником и разнорабочим.

В 1980 году Анвар Масалимов впервые был признан виновным в убийстве человека. Трагедия произошла в Пермском крае. Мужчина проснулся после алкогольного застолья рядом с телом друга, поэтому на суде он говорил, что ничего не помнит о событиях злополучного вечера. Уточняется, что вина Масалимова была доказана, и он получил свой первый срок – 15 лет. После 11 лет в колонии строгого режима его сначала перевели в колонию-поселение, после чего Масалимов вышел по УДО.

Фото: iStock/Elena Horrmann

В 1992 году мужчина совершил еще одно убийство, за что его прозвали маньяком-расчленителем. Преступление произошло в поселке Комсомольск Томской области. Уфимец жил на квартире у местного пенсионера. Согласно приговору, он убил его во время ссоры — мужчина якобы порвал фотографии семьи Масалимова. В суде тот отрицал свою вину и говорил, что был слишком пьян, чтобы что-то помнить. Согласно информации следствия, Анвар после убийства бросил тело хозяина в печь. Томский областной суд признал его виновным и приговорил к смертной казни. Исполнения приговора он ждал с 1992 по 1997 годы. Когда ввели мораторий, наказание Масалимову сменили на пожизненное заключение.

Почему маньяк-расчленитель второй раз оказался на свободе


В 2016 году Анвар Масалимов стал первым в истории заключенным, вышедшим на свободу из колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова». Его освобождение стало возможным благодаря гуманизации уголовного законодательства.

В Уфе после выхода из «Полярной совы» Анвар Масалимов находился на свободе с декабря 2016 по ноябрь 2018. Поначалу его приняли родные сестры, он жил в их дачном доме. Жена развелась с ним еще в 1980 году, после первого приговора, а сын не захотел с ним даже увидеться.

Освободился в третий раз: где сейчас находится Масалимов и представляет ли он угрозу для общества


В дачном доме сестер Масалимов прожил недолго и вскоре съехал на квартиру в Уфе. Там он жил вместе с хозяйкой и ее сожителем и периодически выпивал с ними. Во время одной из таких посиделок сожитель напал на женщину, а Анвар вступился за нее. В пылу драки он ударил оппонента ножом.

«Он меня избил сильно, а Анвар на помощь бросился. Вот только зачем он нож схватил, неужели нельзя словами было объяснить», — вспоминала в беседе с «КП-Уфа» хозяйка квартиры.

Так 63-летний Анвар Масалимов вновь попал за решетку. В 2023 году он в третий раз отбыл наказание и вышел на свободу. В общей сложности он провел в местах заключения 37 лет. После отбытия наказания и возвращения в Уфу он встал на учет, за ним был установлен административный надзор, но истек и его срок. В этом году Масалимову исполнилось 69 лет, где он сейчас находится, неизвестно.

Фото: соцсети

По данным СМИ, по городским чатам Уфы тут же поползли слухи, что Масалимова видели в разных местах города. При это публикуется старая фотография Анвара, когда тому еще было примерно 40 лет.

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Турция требует от 7,5 до 15 лет заключения для иностранцев, связанных с терактом в «Крокусе»
Anadolu: связанным с терактом в «Крокусе» боевикам грозит 15 лет тюрьмы в Турции
02 января 2025, 14:32

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Прокуратура Стамбула требует от 7,5 до 15 лет заключения для пяти иностранцев, которые связаны с исполнением теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает агентство Anadolu.
Мужчины, которых задержали в Турции, отдавали указания исполнителям теракта в «Крокусе», пообещав им 800 тыс рублей и новые документы. Уточняется, что речь идет о Хофизджоне Усмонове, Мутеулло Усоеве, Рахматулло Саликове, Мухаммадрахиме Файзове и Хамзе Мухаммеде.

Агентство обнародовало переписку обвиняемого Асоева с одним из исполнителей теракта. Он предлагал выполнить задание — заложить бомбу в торговом центре Vegas.

Напомним, вечером 22 марта 2024 года группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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Самолет выкатился с посадочной полосы в Красноярском крае после посадки
02 января 2025, 13:26

Фото: istockphoto/rebius

За пределы взлетно-посадочной полосы после посадки выкатился самолет Airbus А321 в Красноярском крае. Об этом проинформировали транспортной прокуратуре. В ведомстве уточнили, что на борту лайнера были 79 человек, причины произошедшего выясняются.
«По предварительным данным, сегодня около 8 часов местного времени в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс из города Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», — добавили транспортники.
В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Перед этим стало известно о снятии временных ограничений в калужском аэропорту и восстановлении регулярных рейсов.

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#россия
#красноярский край
#самолёты
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В Якутске проверят «китайский клуб» на фоне пропаганды нетрадиционных отношений
02 января 2025, 11:41

Фото: istockphoto/blinow61

«Китайский клуб» в Якутске проверят из-за пропаганды в нем нетрадиционных сексуальных отношений, заявили в мэрии города. Проверкой займутся полицейские с прокуратурой, добавила городская администрация в Telegram-канале.
«Произведен выезд в ночной клуб Number One», — сказано в публикации.
Отмечается, выездная проверка выявила факт, что в заведении выступают приглашенные из Таиланда трансгендеры, чья ориентация не является традиционной.

«[Таким образом], ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола», — резюмировали местные чиновники.
В России за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений нарушителям грозит штраф до миллиона рублей, а иностранцев также ожидает выдворение с территории государства.

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#мир
#россия
#якутия
#полиция
#новости
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Замглавы Военно-медицинской академии в Петербурге предъявили обвинение во взятке
ТАСС узнал, что замглавы Военно-медицинской академии обвинили во взятке
02 января 2025, 10:44

Фото: iStock/AMilkin

СК России предъявил обвинение заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павлу Вешкину в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данному делу также проходят несколько военных и гражданских лиц. В январе прошлого года стало известно, что Вешкин обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Согласно информации ведомства, ущерб оценивался в 40 млн рублей. Теперь дело в отношении замглавы академии переквалифицировано на получение особо крупной взятки.

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Неизвестный открыл огонь по людям возле ночного клуба в Нью-Йорке
CNBC: 11 человек ранены при стрельбе в ночном клубе в Квинсе
02 января 2025, 10:24

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестный открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 11 человек. Об этом информируют New York Post и ABC7.
Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы, включая Детский медицинский центр Коэна. В правоохранительных органах не раскрыли точное количество жертв, однако уточнили, что ни один человек не находится в критическом состоянии.

По данным New York Daily News, в розыск объявлен серый автомобиль марки Infiniti, который скрылся с места преступления.

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