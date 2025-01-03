В США самолет упал на склад: начался пожар, 11 пострадавших

Самолет упал на склад в Калифорнии (Фуллертон), вызвав сильный пожар. Пострадало минимум 11 человек. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели, начав тушение огня и разбор завалов.
Пока точные данные о погибших отсутствуют, пострадавших также может оказаться больше 11, передает AP. Местные службы продолжают проводить спасательные работы и выяснять обстоятельства трагедии. Еще не установлено, какой именно самолет потерпел крушение.
В Telegram-канале РИА Новости выложили видео с места падения самолета.
Крушение произошло недалеко от муниципального аэропорта Фуллертона, который располагает одной взлетно-посадочной полосой и одной вертолетной площадкой. Аэропорт окружен жилым районом, коммерческими складами и региональной железнодорожной линией Metrolink.
Фуллертон — это город с населением около 140 тысяч человек, расположенный примерно в 40 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса.
Читайте также:
Автобус с туристами из России попал в ДТП в Таиланде
В Крыму произошло смертельное ДТП
МЧС: в Крыму выявлены два новых участка загрязнения нефтепродуктами
В Telegram-канале РИА Новости выложили видео с места падения самолета.
Крушение произошло недалеко от муниципального аэропорта Фуллертона, который располагает одной взлетно-посадочной полосой и одной вертолетной площадкой. Аэропорт окружен жилым районом, коммерческими складами и региональной железнодорожной линией Metrolink.
Фуллертон — это город с населением около 140 тысяч человек, расположенный примерно в 40 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса.
Читайте также:
Автобус с туристами из России попал в ДТП в Таиланде
В Крыму произошло смертельное ДТП
МЧС: в Крыму выявлены два новых участка загрязнения нефтепродуктами
Мария Моисеева